İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile Öz Büro-İş Sendikası arasında, 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirlendiği toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, düzenlenen törende sözleşmeyi Rektör Prof. Dr. Saffet Köse ile Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Abdülbaki Gülbaba imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Köse, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında toplu iş sözleşmesinin imzalandığı ilk üniversite olduklarını belirtti.

Çalışanların mutluluğu için çaba gösterdiklerini kaydeden Köse, "Uzlaşı kültürü ile hareket ettik. Sendika ile üniversite yönetimimizin karşılıklı iyi niyetli çabalarla oturduğu görüşmeler neticesinde çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini koruma paydasında buluştuk." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Gülbaba da sözleşmenin tüm çalışanların yüzlerini güldürdüğünü ifade etti.