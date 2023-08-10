İzmir'de Simit Fiyatlarına Zam Geldi

KERİM UĞUR

İzmir'de Nisan ayından itibaren 7 liradan satılan 100 gram simite 3 lira zam geldi. İzmir'de 100 gramlık simit yarından itibaren 10 TL'den satılacak. İzmir Pide Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen yaptığı açıklamada "Her ne kadar zam taraftarı olmasak da sürekli artan ve durmak bilmeyen üretim maliyetleri karşısında esnafımızı korumak zorundayız" dedi.

İzmir'de 20 Nisan tarihinden itibaren 7 liraya satılmaya başlanılan 100 gramlık simite 3,5 aylık sürecin ardından tekrar 3 TL'lik zam geldi. Zam simit fiyatlarına yarından itibaren yansıtılacak ve İzmirliler simiti 10 TL'den satın alacak.

İzmir Pide Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen zamlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada " Simit, İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerde bir süredir 10 liradan satışa sunuluyor. İzmir'de de 11 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 100 gram İzmir gevreği 10 liradan satılacaktır. Dileriz ki, zam yapmayalım hem esnafımız kazansın hem vatandaş gönlünce gevrek tüketebilsin. Ancak her mal alışımızda yeni rakamlarla karşılaşıyoruz. Hammadde fiyatlarına gelen artışlar maalesef durmuyor, maliyetler sürekli artış yönünde ilerliyor. Personel masrafları, işyeri kiraları, enerji maliyetleri karşısında ne yazık ki zam kaçınılmaz oluyor. Her ne kadar zam taraftarı olmasak da sürekli artan ve durmak bilmeyen üretim maliyetleri karşısında esnafımızı korumak zorundayız" dedi.

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