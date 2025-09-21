İzmir'de Sabahları Renkli Balık Mezatı

İzmir'de amatör balıkçıların gece boyunca tuttuğu deniz ürünleri, sabahın erken saatlerinde mezatla balık severlerle buluşuyor. Aracısız alışverişin hem tazelik hem de lezzet açısından daha avantajlı olduğunu belirten vatandaşlar, doğrudan satış yöntemi sayesinde sofralara daha iyi ürünler geldiğini vurguluyor.

Ege Denizi'nin serin sularına açılan amatör balıkçılar, gece boyunca süren zorlu avın ardından tuttukları balıkları Mavişehir Sahili'ndeki balıkçı barınağına getiriyor. Yaklaşık 70 tekneden oluşan Şemikler Su Ürünleri Kooperatifi'ne bağlı balıkçıları tarafından avlanan balıklar, barınakta türlerine göre ayrılıyor. Önce toptan satışa sunulan balıklar, burada alıcılarını bulamazsa mezat alanına taşınıyor. Mavişehir'deki bu renkli mezat, sabah erken saatlerden itibaren balık tutkunlarını ağırlıyor. Taze balıkların kokusu ve mezatın heyecanı, sahil boyunca yayılan bir enerjiye dönüşüyor. Kasalara yerleştirilen balıklar, mezat alanında tek tek tartılarak kilo üzerinden satışa sunuluyor. Kimi zaman bir kilo balık 300 TL'den alıcı bulurken, kimi zaman da kıyasıya pazarlıklar sonucunda fiyatlar 2 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Her sabah denizden tezgaha uzanan bu yolculuk, hem balıkçılar hem de balık severler için bir gelenek olmaya devam ediyor.

Taze balık, uygun fiyat

Şemikler Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Sebahattin Erbap, 2001 yılından beri balık mezatını yaptıklarını ifade ederek, "Biz bu işi halka hizmet olarak görüyoruz" dedi.

Balık fiyatlarını her sabah balıkhaneden aldıklarını kaydeden Başkan Erbap, "Biz balıkhaneden aldığımız fiyatları burada açarız, vatandaş da talebe göre, mezat usulü olduğu için ihtiyacı olduğunda fiyatı yükseltiyor. Şu an hamsi balığının kilosu 200 ile 400 lira arasında değişiyor. Çipurayı ise burada 300, 400, 500 hatta 600 liraya kadar verdiğimiz oluyor. Fiyatlarımız oldukça uygundur. Her gün taze ve saatlik balıklarımız mevcuttur. İstanbul'dan, Ankara'dan, Zonguldak'tan, Konya'dan, Afyon'dan ve daha birçok yerden vatandaşlar geliyor. Her yerden ziyaretçilerimiz oluyor. İnsanlar hem meraktan hem de mezatın nasıl yapıldığını görmek için geliyorlar. Daha önce görmeyenler için balık mezatı oldukça zevkli bir olay. Vatandaşımız bilmelidir ki İzmir Körfezi kirli değil. Bu yüzden buraya gelmekten ya da balık yemekten çekinilmemelidir. Zaten bizim balıklarımızın tamamı dış körfezden gelir. İç körfezle hiçbir alakamız yoktur. Vatandaşlarımız balıklarını gönül rahatlığıyla yiyebilirler, burada zehirlenme gibi bir durum söz konusu değildir" diye konuştu.

Balık severlerin buluşma noktası

Taze balık almak için mezata geldiğini belirten Tuba Yılmaz ise, "Biz devamlı geliyoruz. Burada da bakarsanız aslında, çipura, levrek, kefal gibi balıklar ağırlıklı olarak bulunuyor. Barbun ve istavrit de oluyor; ama sardalya falan çok bulunmuyor. Biz daha çok çipura ve levrek için geliyoruz. Taze oluyor, uygun fiyatlı oluyor. Burası balıkçı kooperatifi. Burada deniz balığı var. Pazarda deniz balığı bulamazsınız. Her ne kadar yazsalar da çok inandırıcı gelmiyor. Şuradaki levreklere dikkat ettiyseniz solungaçları hareket ediyor. Balıklar canlı yani. Taze ve ilk elden almış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Mezat için Manisa'dan gelen Hasan Yöyen de "Manisa'da tabii deniz balıkları pek nadir bulunuyor. Buradaki fiyatların, orada gördüğüm kadarıyla daha uygun olduğunu düşündüm. Bu nedenle buraya, bu olayı tatmak için geldik. Ben, genel olarak tabii aile için alacağım. Öyle çok miktarda değil. Levrek veya çipurayı tercih ediyorum. Şu anda bakacağız, göreceğiz. Manisa'daki fiyatlara göre en az yüzde 10-20 daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Taze balık olduğunu söylüyorlar mutlaka öyledir ki herkes buraya rağbet ediyor. Biz de bu nedenle geldik. Ben balığı severim, tüketirim. Ailece de haftanın en az 2-3 günü yeriz" ifadelerini kullandı.

Torunu ve kızı ile mezata katılan Ferhat Gazi ise balıkların taze olduğu için geldiğini ifade ederek torunu için balık alacağını söyledi. - İZMİR