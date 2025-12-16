Haberler

İzmir'de konut satışları yüzde 0,5 azaldı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de 2025 yılı Kasım ayında konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 8 bin 540 oldu. İlk satışlar artarken, ikinci el satışlar düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de 2025 yılı Kasım ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 8 bin 540 oldu. 2024 yılı Kasım ayında bu rakam 8 bin 583 olarak kaydedilmişti.

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 olarak gerçekleşti. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 234 ile İstanbul, 12 bin 706 ile Ankara ve 8 bin 540 ile İzmir oldu. En az konut satışı ise 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin'de gerçekleşti.

İzmir'de 2 bin 486 konut ilk defa satıldı

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 2 bin 486 oldu. İlk satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 29,1 olarak kaydedildi.

İkinci el konut satışları 6 bin 54 oldu

İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 6 bin 54 olarak gerçekleşti. İkinci el satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 70,9 oldu.

İpotekli satışlar bin 469 olarak gerçekleşti

Kasım ayında İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 azalarak bin 469 oldu. Satışı yapılan konutların yüzde 17,2'si ipotekli satış olarak kayıtlara geçti.

Yabancılara 37 konut satıldı

İzmir'de Kasım ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 artarak 37 oldu. Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 9,7 azalarak bin 943 olarak gerçekleşti. Kasım ayında yabancılara yapılan konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,4 oldu. Yabancılara en fazla konut satışı 728 ile İstanbul, 662 ile Antalya ve 157 ile Mersin'de gerçekleşti.

Konut satışlarında Menemen ilk sırada

İzmir'de 2025 yılı Kasım ayında en fazla konut satışı Menemen ilçesinde gerçekleşti. Menemen'de bin 124 konut satılırken, Buca'da 980, Torbalı'da 722, Karşıyaka'da 625, Konak'ta 567, Çiğli'de 562, Karabağlar'da 531, Bornova'da 397, Gaziemir'de 366 ve Bayraklı'da 298 konut satışı yapıldı. - İZMİR

