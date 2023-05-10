İzmir'de Fahrettin Altay-Narlıdere metrosunun ilk yolculu test sürüşü yapıldı

KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hafif raylı sistemin dördüncü aşamasını oluşturan Fahrettin Altay- Narlıdere Metrosu'nun ilk yolculu test sürüşü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla yapıldı. İlk sürüşün ardından konuşan Soyer, "İzmir'deki metrolar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alın teri ve bileğinin hakkıyla yapılmıştır. Bundan sonra İzmir'de U sembolü taşıyan metroları göreceğiz. Onun da bilincindeyim. Bu, İzmir'in son M'si olsun. Bundan sonra U'lar gelsin İzmir'e istiyoruz" dedi.

Kentteki metro ve tramvay ağlarının tamamını kendi kaynaklarıyla inşa eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fahrettin Altay Meydanı'ndan Narlıdere Kaymakamlığı önüne dek uzatılan metrosunun ilk deneme sürüşü bugün yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde yapılan deneme sürüşüne, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP ve Millet İttifakı milletvekilleri ile adayları, ilçe belediye başkanları, Millet İttifakı'nın oluşturan partilerin il başkanları ile ilçe başkanları ve basın mensupları katıldı.

7,2 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyondan oluşan metro hattının gelecek aylarda açılması planlanıyor.

"GERÇEKTEN ZOR BİR SÜREÇTİ"

Test sürüşünün ardından konuşan Tunç Soyer, "Çok heyecanlı bir gün. Buraya hep çizmeyle geldiğimizi hatırlıyorum, ilk defa normal ayakkabılarımızla geldik. Bu pandemi dönemi öyle bir dönemdi ki bin 100 kişinin çalıştığı bir çalışma esnasında 900 kişi Covid olmuştu. Bunların hem işi bırakmadan işe devam etmelerini sağlamamız hem sağlıklarını korumaya devam etmemiz hem emeklerinin karşılığı olan maaşlarını ödeyebilmemiz... Gerçekten çok zor süreçti. Bu süreçte Gülermak AŞ olağanüstü bir dayanışma gösterdi Büyükşehir Belediyemizle. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

"AÇILIŞI ÖNE ÇEKMEYE GAYRET EDECEĞİZ"

Başkan Soyer, "Bizim için bu bir kararlılık ve direnç meselesiydi. Her krizde, pandemide, depremde bu işin durmaması gerekir, devam etmesi gerekir inancını taşıdık. O nedenle bu kararlılığın, direncin meyvesidir bugün topladığımız. Tüm arkadaşlarımın büyük emekleri sonucunda; inançları, gayretleri sonucunda bu noktaya gelmiştir. Her birine ayrı ayrı minnettarım. Bu süreç 253 milyon euroluk öngörüyle başlamıştı, tamamladığımız noktada 285 milyon euroyu bulduk. Kendi öz kaynaklarıyla, bulduğu finansman kaynaklarıyla yapılmış Türkiye'deki tek metrodur. İzmir, U'su olmayan tek şehirdir. İzmir'de metro hatları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alın teri ile bilek hakkı ile yapılmış metrolardır. Gurur duyuyoruz. Yaklaşık 14,5 kilometrelik tüneller, 7 istasyon, 27 kilometrelik bir güzergah, aslında karayolu ile gittiğinizde 47 kilometreyi bulan bir güzergah. Hem Balçova hem Kaymakamlık'ta, insanların araçlarını bırakabilecekleri, metroya binmesine imkan verecek 219 araçlık otoparklar... Tümüyle detayları düşünülmüş ve çok iyi tamamlanmış metrodayız. 9 Eylül ya da 29 Ekim gibi açmayı düşünüyoruz ama başarabilirsek öne çekmeye gayret edeceğiz. Daha erken tarihte bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"BUNDAN SONRA İZMİR'DE U SEMBOLLÜ METROLARI GÖRECEĞİZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başka illerde yapılan metrolara atıfta bulunan Başkan Soyer, "İzmir'deki metrolar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alın teri ve bileğinin hakkıyla yapılmıştır. Bundan sonra İzmir'de U sembolü taşıyan metroları göreceğiz. Onun da bilincindeyim. Bu, İzmir'in son M'si olsun. Bundan sonra U'lar gelsin İzmir'e istiyoruz. Çok güzergahımız var. Baştan beri kararlıyız, İzmir'i demir ağlarla öreceğiz. Çünkü raylı sistemler lastik, tekerlekli araçlara göre çok daha ekonomik, temiz, konforlu ve vatandaş için çok daha ucuz. Mutlaka İzmir'i demir ağlarla örmeye devam edeceğiz" dedi.

Soyer, Gaziemir-Karabağlar-Kemalpaşa gibi daha çok güzergah üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, "Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi zenginlerin de toplu ulaşımı tercih ettiği bir ulaşım ağını İzmir'e kazandıracağız. İzmirliler bunu hak ediyor. İzmirliler çok daha iyisini hak ediyor. İzmir'e hayırlı olsun" diye konuştu.

SEFERLER YAKINDA BAŞLAYACAK

İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ertan Sayılkan, "Bu büyük hizmetin işletmeye başlaması için artık son düzlükteyiz. Çevreci ve ekonomik olan raylı sistemler şüphesiz erişimde ve ulaşımda büyük kolaylıklar sağlayacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon ise "Başkanımızın sonuna kadar bize destek olmasının sonuçları bunlar. 2018 yılında serüvene başladık, birçok aksilik yaşadık. Geldiğimiz noktada işin yüzde 96'sı bitti. 2020'de pandemi ile başlayan dönemler yaşadık, kapanmadık, çalışmaya devam ettik. Bin 100 çalışanımızdan 900'ü Covid oldu ama çalışmaya devam ettik" diye konuştu.

285 MİLYON EUROYA MAL OLDU

Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olacak hat üzerinde sırasıyla Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alacak. Hatta tünel çalışmaları ile ray döşeme işleri tamamlandı. Toplam 14,5 kilometre tünel açıldı. Hat içinde ve istasyonlarda elektromekanik işler sürüyor. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının ortalama 170 bin olması öngörülüyor. Balçova ve Kaymakamlık istasyonlarında, toplamda 219 araç kapasiteli iki ayrı otopark da yapıldı. İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama F. Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi, 4 Haziran 2018'de, 252 milyon euro sözleşme bedeli ile yüklenici firmaya teslim edildi. Bu bedel, keşif artışları ile bugün itibariyle 285 milyon euroyu buldu. Hattın tamamlanmasıyla birlikte İzmir'in kuzeyindeki Bornova ilçesi ile güneyindeki Narlıdere ilçesi arasında toplam 27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım hizmeti sağlanacak. Hat açılığında İzmirliler güvenli, konforlu, çevreci ve ekonomik raylı ulaşım olanağına kavuşacak, ayrıca vakitten kazanacak. Bir uçtan biniş yapan yolcu, diğer uca 45 dakikada ulaşacak. İki uç arasında kara yolu uzunluğu ise yaklaşık 47 kilometreyi buluyor. Bu güzergah, motorlu taşıtlarla özellikle trafiğin yoğun olduğu zaman dilimlerinde 1,5-2 saatte alınabiliyor.