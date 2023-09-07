İZBAN'a İki Yeni İstasyon Kazandırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN'a Şirinyer ile Kemer istasyonları arasında Lale Mahallesi ve Katip Çelebi Üniversitesi yakınında iki yeni istasyon kazandırmak için çalışmalara başladı. İstasyonların 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağının önemli parçalarından biri olan ve şehrin iki yakasını birbirine bağlayan İZBAN'a iki yeni durak kazandırıyor. Şirinyer ile Kemer istasyonu arasındaki Konak Lale Mahallesi ve Katip Çelebi Üniversitesi yakınında çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, iki yeni istasyonu en kısa sürede hizmete açmayı hedefliyor.

İzmirlilere rahat, güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN'a iki yeni istasyon daha kazandırıyor. İzmir'in kuzey-güney hattında hizmet veren ve 12 yılda bir milyon sefer sayısına ulaşan İZBAN'da, Şirinyer ile Kemer istasyonları arasında kalan Lale Mahallesi ve Çiğli'de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi bölgesinde açılacak istasyonlar için çalışmalar başladı. Yapılacak iki istasyonla birlikte 41 olan durak sayısı 43'e çıkmış olacak.

Lale Mahallesi'nde bulunan bölgede fore kazık makinesi ile inşaat başladı. UKOME'den alınan kararla bölgedeki yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Katip Çelebi bölgesinde ise mobilizasyon ve sondaj çalışmaları tamamlandı.

UYSAL: "2024'ÜN KASIM AYINDA BİTMESİ PLANLANIYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö Sistemleri Şube Müdürü Gülay Uysal, "Kemer ile Şirinyer istasyonu arasında yer alacak Lale Mahallesi İstasyonu Gürçeşme ve Lale mahallelerine hizmet verecek. İkinci istasyonumuz da Katip Çelebi. Üniversite ve Balatçık bölgesine hizmet verecek bir istasyon. Bu talepler hem muhtarlarımız hem de vatandaşlarımızdan geldi. Yapımına karar verildi. 2024 yılının Kasım ayında tamamlanması planlanıyor" dedi.