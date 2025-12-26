İTO, üyeleri için yapay zeka tabanlı 'chatbot'u 2026'da devreye alacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2026 yılı itibarıyla yapay zeka destekli chatbot (sanal asistan) ve otomasyon sistemlerinin Oda hizmetlerine entegre edileceğini açıkladı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, Oda'nın 2025 Faaliyet Raporu ile 2026 İş Programı ve Bütçesi'nin ele alındığı Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, üyelerin taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek, işlem sürelerini kısaltmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapay zekadan etkin şekilde faydalanacaklarını belirterek, dijital dönüşümün Oda'nın öncelikli stratejik alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Avdagiç, 2026 yılında üye hizmetlerimizi daha nitelikli hale getirmek için iş süreçlerine yapay zeka destekli çözümleri mutlaka dahil edeceklerini belirterek, "Bu amaçla Ticaret Sicili ve MERSİS Destek Formu'na ek olarak, temel soruların cevaplandırıldığı bir chatbot oluşturacağız. Bunun çalışmalarına başladık. Yapay zeka destekli çözüm ile zaman kaybını önlemeyi ve üye memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda HAVELSAN işbirliğiyle DİJİTO Projesi kapsamında FAZ-1 ve FAZ-2 modüllerini başarıyla devreye aldıklarını hatırlatan Avdagiç, Oda'nın 20 müdürlüğünde farklı platformlarda yürütülen süreçlerin tek bir merkezde toplanarak tamamen dijitalleştirildiğini bildirdi.

"Bütün eforumuzu ve dikkatimizi buna odaklamış durumdayız"

İTO'nun dijital dönüşüm sürecinde ilk evrenin tamamlandığını belirten Avdagiç, şöyle devam etti:

"Tüm iş süreçlerini tek bir veri tabanında topladık. Kurum için değerli bir büyük veri (big data) altyapısı oluşturduk. Bu veri havuzu üzerinden veri madenciliği çalışmaları yaparak üye bazlı gelişmiş raporlamalar üretmeye başladık. Hepsinden önemlisi de yapay zeka, robotik iş süreçleri ve chatbot altyapıları için gerekli ortamı sağladık. Şimdi dijital dönüşümü bir ileri safhaya taşıyacak yapay zeka dönemine hazırlanıyoruz. Bütün eforumuzu ve dikkatimizi buna odaklamış durumdayız. Yerli bir proje olan DİJİTO Projesi ile 3 milyon 698 bin 938 satır kod yazıp, 341 milyon 173 bin 144 kaydı dijital ortama aktardık."

İTO'nun kurumsal portalının (www.ito.org.tr) güncel teknoloji standartlarına uygun şekilde yenilendiğini aktaran Avdagiç, ödemeden randevu sistemine kadar birçok hizmetin sorunsuz şekilde yürütülmesi için kapsamlı yazılım geliştirme çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Avdagiç, dijitalleşmenin beraberinde getirdiği siber güvenlik risklerine karşı en üst düzey önlemlerin alındığını vurgulayarak, 2026 hedefleri arasında yapay zeka ve otomasyon, siber güvenlik, veri odaklı karar mekanizmaları, yeşil IT ve sürdürülebilirlik başlıklarının yer aldığını hatırlattı.

2026'da üyeler için dijital servislerin daha da genişletileceğini belirten Avdagiç, yapay zeka, otomasyon ve veri yönetimi alanında atılacak adımların İTO'nun hizmet kalitesini yeni bir seviyeye taşıyacağını kaydetti.

"Hamilik yaptığımız okul sayısını 2025 yılı itibarıyla 59'a çıkardık"

Avdagiç, Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde hayata geçirilen İTO Hamilik Projesi'nde önemli bir atılım yaşandığını belirterek, "Meslek liselerine hamilik öncelikli konumuz. 54 olan hamilik yaptığımız okul sayısını 2025 yılı itibarıyla 59'a çıkardık. Makul sürede ilk hedefimiz bu sayıyı 100'e çıkarmak. TOBB Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hamiliğini de yürütüyoruz. Okullarımıza ayırdığımız bütçeyi de ciddi oranda artırdık." bilgisini verdi.

2025 yılında AB Erasmus+ Programı kapsamındaki "Mesleki Eğitim Akreditasyonu"na başvurduklarını aktaran Avdagiç, 2026 başında sonuçlanması beklenen proje kapsamında hamisi oldukları en az 8 meslek lisesinden öğrencileri sürece dahil edeceklerini, böylece öğrencilerin farklı ülkelerde mesleki staj deneyimi elde etmelerini ve dijital ile sürdürülebilirlik alanlarında yetkinlik kazanmalarını sağlayacaklarını kaydetti.

Avdagiç, 2025 yılında ticari diplomasi çalışmalarına da devam ettiklerini belirterek, Lüksemburg'dan Mısır ve Suudi Arabistan'a, Çin ve Singapur'dan ABD ve Pakistan'a kadar dünyanın birçok ülkesinden 60'tan fazla üst düzey heyeti İTO'da ağırladıklarını anlattı.

İTO Başkanı Avdagiç, uluslararası ilişkiler kapsamında yürütülen projelere B2G (Business to Government - İşletmeden Devlete) görüşmelerinin de eklendiğini belirterek, yabancı ülkelerin İstanbul'daki ticari temsilcileri ile Oda üyeleri arasında gerçekleştirilen B2G görüşmelerinin verimli geçtiğini bildirdi.

Avdagiç, "İlk etkinlikte Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya, ikinci etkinlikte ise Polonya, Bulgaristan ve Yunanistan'ın ticari temsilcilikleri ile üyelerimiz bir araya geldi. 2026'da Belçika, İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan, Mısır ve Malezya ticari temsilcilikleriyle bu projeye devam etmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.