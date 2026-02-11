İTO'da "Azerbaycan'a Yönelik Yatırım ve Ticaret Fırsatları Semineri" düzenlendi

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Samed Beşirli, Türkiye ve Azerbaycan'ın beraber gerçekleştirdiği mega projelerin sadece projeler olarak kalmadığını belirterek, "Yakın Doğu'dan Avrupa'ya kadar bölgenin enerji haritasını şekillendirmiştir. Bu projeler uzun vadeli işbirliği, sağlam temelli ve karşılıklı güveni esas alan yeni iktisadi teşebbüsler için geniş imkanlar sağlamaktadır." dedi.

Azerbaycan'a Yönelik Yatırım ve Ticaret Fırsatları Semineri, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Samed Beşirli, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev'in katılımıyla İTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Samed Beşirli, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kardeşliği, ekonomiyi, güveni ve stratejik müttefikliği esas aldığını söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın beraber gerçekleştirdiği mega projelerin sadece projeler olarak kalmadığını belirten Beşirli, "Yakın Doğu'dan Avrupa'ya kadar bölgenin enerji haritasını şekillendirmiştir. Bu projeler uzun vadeli işbirliği, sağlam temelli ve karşılıklı güveni esas alan yeni iktisadi teşebbüsler için geniş imkanlar sağlamaktadır." dedi.

Beşirli, Azerbaycan'da Türk şirketleri için güçlü ve cazip bir yatırım ortamının olduğuna işaret ederek, ülkede ekonomik istikrar, uygun maliyetli enerji ve iş gücü, eğitimli insan kaynağının olduğunu belirtti.

Azerbaycan'ın Orta Asya'ya açılan bir kapı olduğuna dikkati çeken Beşirli, "Azerbaycan günümüzde bölgenin en önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye ile birlikte yer aldığımız Orta Koridor ticaret işlerinin gelişmesinde stratejik bir rol üstlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Azerbaycan, Avrasya'nın da yükselen merkezlerinden biri haline geldi"

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de etkinliğin yalnızca ekonomik bir işbirliği için değil, aynı zamanda iki kardeş ülke arasında stratejik ortaklığı daha da ileriye taşıyacak bir toplantı olduğunu ifade etti.

Avdagiç, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin klasik diplomatik ve ticari ilişkilerinin çok ötesinde olduğuna işaret ederek, "Bu ilişki, ortak tarih, ortak kültür, ortak gelecek vizyonuyla beraber inşa edilmiş bir süreç. Azerbaycan, zengin kültürü ve yeraltı kaynakları ile hem bölgesini hem de dünyamızı aydınlatıyor." diye konuştu.

Nitelikli nüfusu, büyüyen iş pazarı, artan sanayi kapasitesiyle Azerbaycan'ın Türk iş dünyası için önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Avdagiç, "Azerbaycan, stratejik konumu, zengin enerji kaynakları, istikrarlı ekonomik yapısı ve yatırımcı dostu politikalarıyla sadece Kafkasya'nın değil, Avrasya'nın da yükselen merkezlerinden biri haline geldi." açıklamasını yaptı.

"Zengezur Koridoru, Türk dili konuşan ülkeler arasında ekonomik entegrasyonu artıracak"

Şekib Avdagiç, Azerbaycan'ın dış ticaret hacminin 48 milyar doları aştığını belirterek, Türkiye'nin Azerbaycan'ın en önemli ihracat ortağı olduğunu ve geçen yıl ihracatın 3 milyar doları geçtiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koyduğunu anımsatan Avdagiç, "Beraber çalışıp çok kısa sürede, önümüzdeki birkaç yıl içinde, ümit ediyorum ki bu rakama en kısa zamanda ulaşabileceğini de düşünüyorum. Enerji, lojistik ulaştırma, savunma sanayi, tarım, yenilenebilir enerji ve sanayi yatırımları gibi pek çok alanda güçlü ve sürdürülebilir bir işbirliği modeli ortaya koymaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Azerbaycan ve Türkiye'yi birbirine bağlayacak olan Zengezur Koridoru'nun Türkiye üzerinden Akdeniz'e ve Avrupa'ya erişimi mümkün kılacağını belirterek, koridorun Türk dili konuşan ülkeler arasında ekonomik entegrasyonu artıracağını ve ticaret yollarını kısaltıp maliyetlerin düşmesine imkan sağlayacağını söyledi.

"Türkiye genelinde 75'e yakın il ve bölgeye ziyaretler gerçekleştirdik"

Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ise Türkiye'deki ticaret temsilciliklerinin 2023 yılından bu yana İstanbul'da faaliyet göstermekte olduğunu dile getirdi.

Türkiye genelinde 75'e yakın il ve bölgeye ziyaretler gerçekleştirdiklerini bildiren Taghiyev, ziyaretleri kapsamında farklı sektörleri temsil eden iş insanlarıyla kapsamlı görüşmeler yaptıklarını ve 30'dan fazla yatırım misyonunun Azerbaycan'a ziyaretlerini organize ettiklerini kaydetti.

Taghiyev, yatırım ortamının güçlendirilmesi, yatırımcıların desteklenmesi ve süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla son derece aktif ve koordineli bir şekilde çalışma yürütüldüğünü de ifade etti.