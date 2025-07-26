İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye'nin Kredi Notu Artışı Güven Verici

İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye'nin Kredi Notu Artışı Güven Verici
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kredi notu artışlarının Türkiye'nin reel sektörü için pozitif bir sinyal olduğunu belirtti. Faizlerdeki gerileme ve dezenflasyon sürecinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, " Türkiye'nin kredi notu artışlarının devam etmesi, portföy yatırımlarına olduğu kadar reel sektöre de güven verici pozitif bir sinyal oluşturdu. Faizlerdeki gerileme ve dezenflasyon sürecini dikkatle yürütmeyi sürdürmeliyiz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararlarını değerlendirdi.

Avdagiç, "Türkiye'nin kredi notu artışlarının devam etmesi, portföy yatırımlarına olduğu kadar reel sektöre de güven verici bir sinyal oluşturdu. Faizlerdeki gerileme ve dezenflasyon süreci dikkatle izlemeye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu sürpriz şekilde "Ba3"e yükseltmesi, Fitch Ratings'in ise piyasa beklentilerine uygun olarak "BB-" olarak teyit etmesinin hem Türk varlıklarına yönelik ilgiyi hem de doğru yolda gittiğimizi gösterdiğini kaydetti.

Temkinli olmayı sürdürmemiz gerektiğini belirten Avdagiç, "Türk ekonomisini kredi notu kuruluşlarının ve reel sektörün gözünde 'yatırım yapılabilir' nota taşıyacak unsurun, işletmelerimizin üretimini ve finansmanı önceleyen tedbirlerin artırarak sürdürmesi olacağına inanıyoruz. Kredi notu kuruluşlarının en az 2'sinden yatırım yapılabilir notu almak için kararlılıkla ilerlemeliyiz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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