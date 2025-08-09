İTO Başkanı Avdagiç'ten İsrail'e Sert Tepki: Soykırım ve İşgal Planı Kabul Edilemez

Güncelleme:
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İsrail'in Gazze'yi işgal etme planını kınayarak, bunun soykırım ve savaş suçları açısından uluslararası toplumun gerekli cevabı vermesi gerektiğini belirtti. Avdagiç, iş dünyası olarak Gazze halkının yanında olduklarını vurguladı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, " İsrail'in devlet terörü uygulayarak bölgede giriştiği soykırımı işgale çevirme planı tam bir haydutluktur. Bu karar İsrail'e bir gün hesabı mutlaka sorulacak savaş suçlarından bir yenisidir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada İstanbul iş dünyası olarak, İsrail kabinesinin Gazze'yi işgal etme planını lanetlediklerini ve yok hükmünde kabul ettiklerini kaydetti.

Dünya siyasi tarihinin hiçbir zalimin yaptığının yanına kar kalmadığının sayısız örnekleriyle dolu olduğuna işaret eden Avdagiç, şöyle devam etti: "Bunu da en iyi İsrail bilir. Bu aşamada İsrail'i durdurmak insan olmanın birinci şartıdır. Bugün sessiz kalanlar tarih karşısında mesul olacaklardır. Bu mesuliyeti yerine getirmek ancak 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin fiilen ve hukuken tanınması ile mümkün olacaktır."

"Uluslararası toplumun bu suçu işleyenlere hak ettiği cevabı vermesi kaçınılmazdır"

Avdagiç, İsrail'in devlet terörü uygulayarak bölgede giriştiği soykırımı işgale çevirme planının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu karar İsrail'e bir gün hesabı mutlaka sorulacak savaş suçlarından bir yenisidir. Uluslararası toplumun bu suçları işleyenlere derhal, hak ettiği cevabı vermesi kaçınılmazdır. İnsanların gözünün içine baka baka yapılan bu ahlaksız oldu bittiye, insanlık daha fazla sessiz kalmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, iş dünyası olarak Gazze halkının yanında olduklarını ve Gazze'yi Müslüman Filistinlilerin ebedi vatanı gördüklerini belirterek, "Bir gün Gazze'de buluşma umudumuzu ve heyecanımızı hiç kaybetmiyoruz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
