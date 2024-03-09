Üye Girişi
Haberler

İTO Başkanı Avdagiç: Fitch'in kredi notu artışı Türkiye'ye olumlu etki yapacak

Güncelleme:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin Türkiye'ye olumlu etki yapacağını belirtti. Avdagiç, enflasyonun kalıcı şekilde düşürülmesinin öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, kredi notu artışlarının ve not görünümü revizyonlarının Türkiye'nin mücadelesine katkı sağlayacağını ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin, "Hepimizin en öncelikli hedefi, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek. Bu süreçte kredi notu artışları ve not görünümü revizyonları da Türkiye'nin hak ettiğinin hala çok gerisinde olsa da bu mücadeleye katkı verecektir. Fitch'i diğerleri takip edecektir, etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 12 yıl sonra yeniden 'B+'ya yükseltmesi, Türkiye'nin yeni dış yatırım çekmesine bir kademe daha olumlu etki yapacaktır. Hepimizin en öncelikli hedefi, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek. Ortak sorumluluk içinde bunu en kısa zamanda başarabiliyor olmamız lazım. Bu süreçte kredi notu artışları ve not görünümü revizyonları da Türkiye'nin hak ettiğinin hala çok gerisinde olsa da bu mücadeleye katkı verecektir. Fitch'i diğerleri takip edecektir, etmelidir."

Kaynak: AA / Ekonomi

Şekib Avdagiç Fitch Ratings Türkiye İto Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Aydın Germencik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Germencik adayı Güven Çelik kimdir? DEM Parti Aydın Efeler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Efeler adayı Öznur Kızılay kimdir? DEM Parti Aydın Didim Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Didim adayı Nizamettin Özden kimdir? DEM Parti Antalya Serik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Serik adayı Tayfun Yüksel kimdir? DEM Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Muratpaşa adayı Erhan Aktı kimdir? DEM Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kumluca adayı Haydar Çelik kimdir? DEM Parti Antalya Korkuteli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Korkuteli adayı Remzi Yıldız kimdir? DEM Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Konyaaltı adayı Alaettin Güven kimdir? DEM Parti Antalya Kepez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kepez adayı Selami Özyaşar kimdir? DEM Parti Antalya Kemer Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kemer adayı Dursun Satıcı kimdir? DEM Parti Antalya Kaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kaş adayı Medeni Kaya kimdir? DEM Parti Antalya Gazipaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Gazipaşa adayı Medeni Kaya kimdir? DEM Parti Antalya Finike Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Finike adayı Kamil Dağ kimdir? DEM Parti Antalya Elmalı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Elmalı adayı Abdullah Keser kimdir? DEM Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Döşemealtı adayı Cavit Dağ kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title