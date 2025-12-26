İTO, 800 bin üyesi için 'yapay zeka tabanlı chatbot'u' 2026'da devreye alacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 800 bini aşkın üyesine hizmet süreçlerini hızlandırmak ve verimliliği artırmak amacıyla yapay zeka tabanlı uygulamaları hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Oda'nın 2025 Faaliyet Raporu ile 2026 İş Programı ve Bütçesi'nin ele alındığı Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2026 yılı itibarıyla yapay zeka destekli chatbot (sanal asistan) ve otomasyon sistemlerinin Oda hizmetlerine entegre edileceğini açıkladı.

Oda üyelerinin taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek, işlem sürelerini kısaltmak ve hizmet kalitesini artırmak için yapay zekadan etkin şekilde faydalanacaklarını belirten Avdagiç, dijital dönüşümün Oda'nın öncelikli stratejik alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Avdagiç, "2026 yılında üye hizmetlerimizi daha nitelikli hale getirmek için iş süreçlerimize yapay zeka destekli çözümleri mutlaka dahil edeceğiz. Bu amaçla Ticaret Sicili ve MERSİS Destek Formu'na ek olarak, temel soruların cevaplandırıldığı bir chatbot (sanal asistan) oluşturacağız. Bunun çalışmalarına başladık. Yapay zeka destekli çözüm ile zaman kaybını önlemeyi ve üye memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

"İş süreçlerini tek bir veri tabanında topladık"

Bu doğrultuda HAVELSAN iş birliği ile DİJİTO Projesi kapsamında FAZ-1 ve FAZ-2 modüllerini başarıyla devreye aldıklarını hatırlatan Avdagiç, Oda'nın 20 müdürlüğünün farklı platformlarda yürütülen süreçleri tek bir merkezde toplayarak tamamen dijitalleştirdiklerini bildirdi.

Böylece İTO'nun dijital dönüşümünün birinci evresini tamamladıklarını belirten Avdagiç, şöyle devam etti: "Tüm iş süreçlerini tek bir veri tabanında topladık. Kurum için değerli bir büyük veri (big data) altyapısı oluşturduk. Bu veri havuzu üzerinden veri madenciliği çalışmaları yaparak üye bazlı gelişmiş raporlamalar üretmeye başladık. Hepsinden önemlisi de yapay zeka, robotik iş süreçleri ve chatbot altyapıları için gerekli ortamı sağladık. Şimdi dijital dönüşümü bir ileri safhaya taşıyacak yapay zeka dönemine hazırlanıyoruz. Bütün eforumuzu ve dikkatimizi buna odaklamış durumdayız."

Avdagiç, yerli bir proje olan DİJİTO Projesi ile "3 milyon 698 bin 938 satır" kod yazıp, 341 milyon 173 bin 144 kaydı yani veriyi dijital ortama aktardıklarını söyledi.

"2026'da üyelerimiz için dijital servisleri genişleteceğiz"

Avdagiç, "İTO kurumsal portalını (www.ito.org.tr), güncel teknoloji standartlarına uygun şekilde yeniledik. Ayrıca ödemeden randevu sistemine kadar çeşitli hizmetlerimizin sorunsuz gerçekleşmesi için ciddi yazılım geliştirme çalışmaları yaptık. Dijitalleşmenin dezavantajlarından biri olan siber güvenliği en üst seviyede sağlayacak önlemleri devreye aldık. 2026'da gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz arasında ise 'yapay zeka ve otomasyon, siber güvenlik, veri odaklı karar mekanizmaları, yeşil IT ve sürdürülebilirlik' yer alıyor. 2026'da üyelerimiz için dijital servisleri genişleteceğiz" bilgisini verdi.

2026 hedeflerine değinen Avdagiç, "Yapay zeka, otomasyon ve veri yönetimi alanlarında atacağımız adımlar, İTO'nun hizmet kalitesini yeni bir seviyeye taşıyacak" değerlendirmesinde bulundu.

İTO hamilik yaptığı meslek okulu sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyor

Avdagiç, konuşmasında Oda'nın mesleki eğitim konusundaki çalışmaları hakkında da bilgi paylaştı. Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde hayata geçirilen İTO Hamilik Projesi'nde bir atılım dönemi yaşadıklarını belirten Avdagiç, "Meslek liselerine hamilik, öncelikli konumuz. 54 olan hamilik yaptığımız okul sayısını 2025 yılı itibariyle 59'a çıkardık. Makul zamanda ilk hedefimiz bu sayıyı 100'e çıkarmak. TOBB Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hamiliğini de yürütüyoruz. Okullarımıza ayırdığımız bütçeyi de ciddi oranda yükselttik." bilgisini verdi.

2025 yılında AB Erasmus+ Programı kapsamındaki "Mesleki Eğitim Akreditasyonuna" müracaat ettiklerini aktaran Avdagiç, 2026'nın başında sonuçlanacak projeye hamisi oldukları en az 8 meslek lisesinden öğrencileri dahil edeceklerini, böylece farklı ülkelerde mesleki staj deneyimi elde etmelerini, dijital ve sürdürülebilirlik konularında yetkinlikler kazanmalarını sağlayacaklarını kaydetti.

"60'tan fazla üst düzey yabancı heyet ile İTO'da toplantılar yaptık"

Ticari diplomasi çalışmalarına 2025 yılında da devam ettiklerini belirten Avdagiç, Lüksemburg'dan Mısır ve Suudi Arabistan'a, Çin ve Singapur'dan ABD ve Pakistan'a, dünyanın pek çok ülkesinden 60'tan fazla üst düzey heyet ile İTO'da toplantılar yaptıklarını söyledi.

İTO Başkanı Avdagiç, Oda'nın uluslararası ilişkiler alanında yürüttükleri projelere de değindi. B2G'yi yani Business to Government (İşletmeden Devlete) görüşmelerini eklediklerini anlatan Avdagiç, yabancı ülkelerin İstanbul'da faaliyet gösteren ticari temsilcileri ile Oda üyeleri arasında gerçekleşen B2G görüşmelerinin çok verimli geçtiğini kaydetti.

Avdagiç, "İlk etkinlikte Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, ikinci etkinlikte Polonya, Bulgaristan ve Yunanistan ticari temsilcilikleri ile üyelerimiz buluştu. 2026'da Belçika, İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan, Mısır ve Malezya ticari temsilcilikleriyle bu projeye devam etmeyi planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL