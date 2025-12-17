İtalya, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına ve AB-MERCOSUR anlaşmasına mesafeli

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) içinde tartışılan dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına dair sürdürülebilir bir çözüm bulmanın kolay olmayacağını, ayrıca AB ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ilerleyen günlerde imzalanmasının "erken" olduğuna inandıklarını söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 18-19 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Meloni, zirve gündemindeki konular ile bunlara ilişkin hükümetinin tutumuna dair parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde genel kurula hitap etti.

Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'in son yıllarda hassas bir dönemden geçtiğini ve böyle bir zamanda Ukrayna'yı terk etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek "Rusya'ya baskıyı sürdürmek önemli. Moskova'yı anlaşmaya zorlayabilecek tek şey. bu zorluktur." dedi.

İtalya Başbakanı, Moskova'nın müzakere etmeye isteksiz olduğunu, Donbas bölgesiyle ilgili "mantıksız talepler"de bulunduğunu ve toprak sorununun müzakerelerde aşılması en zor engellerden olduğunu söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 Aralık'taki Ukrayna'da barışa yönelik toplantının yapıcı ve birlik içinde geçtiğini aktaran Meloni, AB ve ABD'nin Ukrayna konusunda rakip olmadığını aksine aynı hedef ve bakış açısını paylaştıklarını ancak farklı coğrafi konumları nedeniyle bu hedeflerin tamamen örtüşmeyebileceğini kaydetti.

Meloni, İtalya'nın Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde olmadığını da yineledi.

İtalya'nın dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına ilişkin tutumu

Başbakan Meloni konuşmasında, yarınki AB Zirvesi'nin başlıca konularından olan dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına dair, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir çözüm bulmak hiç de kolay olmayacak. İtalya, Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürme konusunda da kararlıdır. Kiev'e yönelik her türlü destek aracı, değerlerimize ve hukuk devletinin dayandığı kurallara her zaman saygılı olmalıdır. İtalya, dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin düzenlemeye desteğini çekmemeye karar verdi ancak bunların kullanımına dair herhangi bir kararı onaylamadı. Dondurulmuş varlıkların olası kullanımı gibi hukuki, mali ve kurumsal açıdan bu denli önemli kararlar sadece liderler düzeyinde alınabilir."

Meloni, varlıkların dondurulmasıyla elde edilecek likiditenin önerilen kullanımına ilişkin potansiyel riskler, özellikle misilleme niteliğindeki veya ulusal bütçeler üzerinde yeni ağır yükler getirecek riskler konusunda da açıklama talep edeceklerini dile getirdi.

Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına yönelik her türlü çözüme açık olduklarını aktaran Meloni, ancak Kiev'e destek ile hukukun üstünlüğü, sürdürülebilirlik ve mali istikrara saygı arasında en iyi dengeyi sağlayabilecek olanı tercih etmeyi amaçladıklarını ve bunların zorla yaptırılamayacak karmaşık kararlar olduğunu vurguladı.

"(Gazze) Uluslararası istikrar gücüne sağlayabileceğimiz katkıyı da dikkatlice değerlendiriyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ateşkesi sağlama meziyetine sahip olduğunu belirten Meloni, "Bu çatışma, haksız yere çok sayıda sivilin ölümüne ve insani bir krize yol açmıştı ve de hiçbirimizi kayıtsız bırakmamıştı. Ancak bu kırılgan bir ateşkes." dedi.

Başbakan, İsrail ve Filistin'in geleceğiyle ilgilenen iyi niyetli herkesin, iki devletli vizyonun gerçekleşmesi ve düşmanlıkların sona ermesi için çalışması gerektiğini söyledi.

Gazze'de konuşlandırılması muhtemel uluslararası güce katılımlarıyla alakalı ise Meloni, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararı temelinde konuşlandırılacak olan uluslararası istikrar gücüne sağlayabileceğimiz katkıyı da dikkatlice değerlendiriyoruz. Bu gücün, Gazze'nin istikrara kavuşturulması ve yeniden inşasına destek açısından oynayacağı rol, dediğim gibi, Filistin yönetimi tarafından da temel olarak görülmektedir. Elbette, gerekirse bunu uygun zamanda bu parlamento ile görüşeceğiz."

Meloni, ayrıca Avustralya'nın Sydney kentindeki saldırıyı da kınayarak "Daha kötü sonuçları önleyen, kendisi de Müslüman olan o vatandaşa (Suriyeli Ahmed el-Ahmed) minnettarız. Bu kahramanca bir davranıştır ve çok güçlü bir mesaj vermektedir; barış zordur, onu her yoldan sabote etmeye çalışırlar; barışı inşa etmek ve korumak ise 'iyi niyetli insanların' görevidir." ifadelerini kullandı.

İtalya, AB-MERCOSUR anlaşması için 2026'yı işaret etti

AB ile MERCOSUR arasında imza sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasına dair İtalya'nın çekinceleri olduğu ve bu aşamada imzaya onay vermeyeceğine ilişkin haberleri de doğrulayan Meloni, "Öngörüldüğü gibi birkaç gün içinde anlaşmayı imzalamanın bizim için henüz erken olduğuna inanıyoruz. Tarım sektörünü korumaya yönelik ek önlemler paketinin tamamlanmasını beklememiz ve aynı zamanda bunu çiftçilerimizle açıklayıp tartışmamız gerekiyor." dedi.

Meloni, söz konusu anlaşmanın iyileştirilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek "Ülkemiz için temel kaynakları ilgilendiren kararları etkileme yeteneğimizi azaltan mekanizmaları kabul etmeye hazır değiliz. Bu, İtalya'nın anlaşmayı engellemek istediği anlamına gelmiyor ancak ülkemiz, anlaşmayı sadece tarım sektörümüz için yeterli karşılıklılık ve güvence içerdiğinde onaylamak istiyor. Önümüzdeki yılın başıyla birlikte tüm bu koşulların gerçekleşeceğine dair oldukça iyimserim." değerlendirmesinde bulundu.

Meloni'den AB Komisyonuna çok yıllı mali bütçe eleştirisi

AB Komisyonun önerdiği 2028-2034 dönemi için önerdiği çok yıllık bütçeyi eleştiren Meloni, bunun mevcut haliyle İtalya için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Başbakan ayrıca AB'nin Brüksel'deki bir binayı yenilemek için 800 milyon avronun üzerinde tahmin edilen kaynak ayrılmasının gözden geçirilmesini istedi.

Meloni, AB'nin gerçek düşmanının karar alma konusundaki beceriksizliği olduğunu da söyledi.

"Arnavutluk modeli işleyecek"

Roma ile Tiran arasında Kasım 2023'te imzalanan anlaşma çerçevesinde İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu ancak Ekim 2024'te faaliyete geçmesine karşın mahkeme kararları sebebiyle kullanılmayan iki göçmen merkezine de değinen Meloni, "Birçok Avrupa ülkesinin büyük ilgiyle baktığı Arnavutluk modeli işleyecek ve düzensiz göç akışını daha da azaltmamıza ve insan kaçakçılığıyla mücadelede gerekli caydırıcılığı sağlamamıza yardımcı olacaktır. Sol kesimin beğenmesi veya beğenmemesi fark etmez." ifadelerini kullandı.