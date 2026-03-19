İsviçre Merkez Bankası politika faizini "sıfır"da sabit tuttu

İsviçre Merkez Bankası (SNB), Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve İsviçre frangının aşırı değerlenmesi karşısında politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu.

SNB'den yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 0 seviyesinde bırakıldığı bildirildi. Bu oran, gelişmiş ekonomiler arasındaki en düşük faiz seviyesi olarak dikkati çekti.

Enflasyon tahminleri yukarı yönlü güncellendi

Enflasyon görünümünün yakından izlendiği vurgulanan açıklamada, Orta Doğu'da yükselen enerji fiyatlarının gelecek dönemde tüketici fiyatlarını yukarı taşıyacağı ifade edildi. Bu kapsamda banka, 2026 yılı için enflasyon tahminini yüzde 0,3'ten yüzde 0,5'e yükseltirken, aynı yıl için ekonomik büyüme öngörüsünü yaklaşık yüzde 1 seviyesinde korudu.

Küresel belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde döviz piyasasına müdahale konusundaki kararlılığını yineleyen SNB, İsviçre frangının hızlı ve aşırı değerlenmesine karşı hazırlıkların artırıldığını kaydetti. Değerli frangın ithalatı ucuzlatarak enflasyonu dizginlemesine rağmen ihracat odaklı İsviçre ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğuna işaret edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede tırmanan gerilimle birlikte "güvenli liman" olarak görülen İsviçre frangı, avro karşısında son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

SNB'nin kararı, küresel merkez bankaları açısından yoğun geçen bir haftada geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), dün sona eren toplantısında faiz artışlarına ara vererek oranı yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmıştı. Piyasalar, bugün kararlarını açıklayacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da benzer şekilde faiz oranlarını değiştirmeyeceğini öngörüyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Haberler.com
500

Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
UEFA'dan Liverpool'a soruşturma

Liverpool'un başı büyük dertte
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray'dan UEFA'ya tazminat davası
Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük

4-0'lık yenilginin faturası ağır oldu
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı

7 yıl boyunca alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı