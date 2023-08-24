İstediği zammı alamasalar da masadan karlı kalktılar! Memurlara 6 yeni hak tanınıyor

Memur ve memur emeklisi, 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinden istediği zammı alamasa da pazarlık masasında bir dizi kazanım elde etti. Yeni dönemde kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge, disiplin affı, görevde yükselme, hac izni, TOKİ konutlarında öncelik ve engelli memura lojman kolaylığı gibi 6 yeni hak tanınacak.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar zam konusunda anlaşma sağlayamadı. Hükümet, 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memur ve memur emeklilerine 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 36 zam teklif etti. Memurlar rakamı kabul etmezken, milyonların zammı için Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. Memurlar istediği zammı alamasa da pazarlık masasında bir dizi kazanım elde etti. Yeni dönemde memurlara 6 yeni hak tanınacak.

MEMURA YENİ HAKLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara tanınacak yeni hakları üçüncü toplantıda sıraladı. Bakan Işıkhan, "Birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi konusunda çalışma yapacağız. Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına ilişkin belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. İstişari yapılara görevde yükselmeyi belirli düzeylerde yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Memurlara hac izni, TOKİ konutlarında öncelik, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması açısından istişare içinde bulunacağımızı belirtmek isterim." dedi.

İLK TEKLİFLE İKİNCİ TEKLİF ARASINDAKİ FARK YÜZDE 2



Hükümetin ilk teklifi ise 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olmuştu. Hükümet dün ise 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif etti. İlk teklif ile ikinci teklif arasındaki fark yüzde 2 oldu.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMALI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.