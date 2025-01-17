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İşte Merkez Bankası'nın 2025 yılı dolar tahmini

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 43,03 liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 45,3'ten yüzde 27,05'e geriledi. 12 ay sonrası için TÜFE tahmini ise yüzde 27,07'den yüzde 25,38'e indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanırken sonuçlar ise katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Katılımcıların beklentileri aşağıdaki gibi gerçekleşti:

DOLAR TAHMİNİ 43 TL OLDU

• Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 27,05 oldu.

• Katılımcıların n cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 43,03 liraya çıktı.

BİR VE İKİ YILLIK BEKLENTİLER

• 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,07 şeklinde gerçekleşirken, bu anket döneminde yüzde 25,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,47 ve yüzde 17,72 olarak gerçekleşti.

• 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi (ABD Doları/TL) ise bir önceki anket döneminde 43,23 TL iken, bu anket döneminde 43,81 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ 45

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 48,59 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 48,51 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME TAHMİNİ 3,9

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,1 oldu. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 şeklinde gerçekleşti.

İşte Merkez Bankası'nın 2025 yılı dolar tahmini
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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