İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ile akademik, sosyal ve kültürel işbirliği protokolü imzaladığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uluslararasılaşma yolunda yeni bir adım atan İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan IUS ile işbirliği protokolünü hayata geçirdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım tarafından imzalanan protokol, iki eğitim kurumu arasında çeşitli işbirliklerini öngörüyor.

Öğrenci ve akademisyen değişimi sağlanacak

Anlaşma çerçevesinde, iki üniversite arasında lisans, lisansüstü öğrenci ve akademisyen değişimi yapılabilecek. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile IUS, spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda da işbirliğine gidecek. Böylece, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, uluslararası tecrübe ve deneyim kazanırken, iki üniversitenin akademik birikimi, ülkelerinin gelişimine katkı sağlayacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile IUS akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri de yapılacak. İki üniversite, ortak seminerler, kurslar, çalıştaylar gibi bilimsel faaliyetler düzenleyecek. Ayrıca, eğitim ve araştırma amaçlı ortak bilimsel yayınlar, dergiler ve benzeri materyaller yayımlanacak.

"İki üniversiteyi daha ileriye taşıyacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar, üniversitenin uluslararasılaşmasına özel bir önem verdiklerini ve bu çerçevede farklı ülkelerden üniversitelerle işbirlikleri geliştirdiklerini belirtti.

Uluslararası protokollerin, farklı kültürleri ve perspektifleri bir araya getirmesi dolayısıyla önemli olduğunun altını çizen Avşar, "Küresel işbirlikleri, bilimsel gelişmeyi hızlandırıp daha etkili çözümler bulunmasına yardımcı olacak. IUS, Balkanlar'ın en önemli eğitim kurumlarından biri. İmzalanan protokolün, iki üniversiteyi daha ileriye taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.