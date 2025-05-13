İstanbul Tea Fest 2025, Çay ve Kültürüyle Ziyaretçileri Ağırlayacak

İstanbul Tea Fest 2025, 100 binden fazla ziyaretçi ve 40'tan fazla markayı İstanbul'daki Galataport'ta gerçekleştirilecek festivalde bir araya getirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, yerli ve uluslararası birçok marka ürünlerini sergileyecek.

Çayın kültürel ve ekonomik değerine dikkat çekilmesi amacıyla gerçekleştirilen festival, markaları doğrudan son tüketiciyle buluşturacak. Etkinlik, yerel markalara hedef kitleleriyle doğrudan iletişim kurabilecekleri, deneyim odaklı bir platform sunacak.

Festival çerçevesinde çayla uyumlu kuruyemiş, bisküvi, kraker, unlu mamuller, atıştırmalık ve tatlı gibi ürün kategorilerinin görünürlüğü artırılacak. Etkinlik kapsamında söyleşiler, kültür-sanat etkinlikleri, Aydilge, Zakkum ve İkilem'in konserleri ile çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek.

Katılımcı markalar, sadece ürün tanıtımı yapmakla kalmayacak, aynı zamanda tadım alanları, atölyeler ve interaktif etkinliklerle yerli ve yabancı ziyaretçilere ulaşacak.

"Katılımcı markalara, sponsorlara ve ziyaretçilere özel bir festival deneyimi yaşatacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Tea Fest Koordinatörü Aslan Can Çağla, festivalle katılımcı markalara, sponsorlara ve ziyaretçilere özel bir festival deneyimi yaşatacaklarını belirtti.

Çağla, "Milli kültürümüzde ve günlük tüketimimizde önemli yeri olan, ülkemizde üretilen çayın marka değerinin artmasına ortam hazırlayarak benzersiz bir festivalle bu süreci destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Festivalin tanıtım ve pazarlama imkanı sunduğuna işaret eden Çağla, marka ve sponsorlara son kullanıcılarla doğrudan etkileşime geçme fırsatı sunduğunu aktardı.

Çağla, festivalde, marka stantları, konser, workshop, söyleşi ve diğer kültürel etkinliklerinin bulunduğuna dikkati çekerek, katılımcıların kültür, sanat, çay ve atıştırmalıkların bir arada olduğu festival ruhunu yaşayacaklarını vurguladı.

Festivalde markalara ürün tanıtımı yapmanın ötesine geçen, etkileşimli ve duyusal deneyim sunan özel fırsatlar sağlayacaklarına dle getiren Çağla, şunları kaydetti:

"Kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan ve tüketiminde dünya çapında ilk beşte olduğumuz çayın marka değerini yükseltmek için çalışıyoruz. Çaya eşlik eden aperatif lezzetleri, dünyanın farklı çaylarını, konserleri ve çeşitli etkinlikleri bir araya getirerek her yıl tekrarlanan ulusal bir kültür-sanat festivali oluşturma hedefimize doğru ilerliyoruz. Amacımız, çayı sadece içecek olarak değil, etrafındaki zengin kültürüyle birlikte bir yaşam biçimi olarak sunmak ve bu değeri gelecek nesillere aktarmak. Markasını bu benzersiz deneyimle taçlandırmak isteyen tüm markalar, bizimle iletişime geçebilir."