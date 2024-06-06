Üye Girişi
Haberler

İSO Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Şırnak'ın Cizre ilçesine ziyaret gerçekleştirerek, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ile bir araya geldi. Bahçıvan, İstanbul'da huzurlu ve mutlu yaşamak isteniyorsa Cizre'nin de huzurlu ve mutlu olması gerektiğini belirtti.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, " İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor. İstanbul'da huzurlu ve mutlu yaşamak istiyorsak Cizre huzurlu ve mutlu olmalı" dedi.

Şırnak ve Hakkari ziyareti kapsamında beraberindeki heyet ve iş insanları ile birlikte Şırnak'ın Cizre ilçesine gelen İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret edip, Oda Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Meclis Başkanı Mesut İverendi ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Konferans salonundaki programda katılımcılara yönelik kısa bir konuşma yapan Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, sürekli bazı sorun ve sıkıntılardan dolayı geri kalmış, geri bırakılmış bu topraklarda ticaretin gelişimi için emek sarf eden bir sanayi odası olduklarını belirterek, "İstanbul Sanayi Odası gibi ülkemizin güzide odalarından arkadaşlarımızın olması bizi ziyadesiyle memnun etmiş inşallah bu gelişin tarihi şehrimizde ticaretin gelişimine, sanayileşmeye ve gençlerimizin istihdamına bir katkısı olur" dedi.

"İSTANBUL'DA MUTLU OLMANIN YOLU CİZRE'DE MUTLU OLMAKTAN GEÇİYOR"

Tarihin, bilimin, kültürün ve dinler diyaloğunun buluştuğu bir yerde olduklarını ifade eden İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, "İstanbul'dan buraya gelmemizin temelinde sizin bu bölgedeki heyecanınıza, bu bölgenin yeni gelişmekte olan kalkınmasına şahit olmaktan da ötürü birlikte bunu ülkemiz adına nasıl değerlendirebilir fikriyatı yatıyor. Çünkü inanıyoruz ki İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor. İstanbul'da huzurlu ve mutlu yaşamak istiyorsak Cizre huzurlu ve mutlu olmalı. Cizre'deki gençler huzurlu ve mutlu olmalı. Cizre'deki gençler geleceğe yönelik umut beslemeli" diye konuştu.

İSTANBUL'DAKİ ÇALIŞMA PROTOKOLÜ ŞIRNAK'A TAŞINACAK

O tohumun ilk tohumlarını atmak adına kendilerine ait sorumluluklarının olduğunu belirten Bahçıvan, "İstanbul'da meslek liselerine yönelik başlatmış olduğumuz projenin başka şehirlere de taşınması noktasındaki ilk uygulama örneğini bugün Şırnak'ta valimiz ile beraber bir mesleki eğitim ortak çalışma protokolü haline getireceğiz ve inşallah bu konuda İstanbul'da elde etmiş olduğumuz ve sanayicilerimizin gönüllü bir şekilde meslek liseleri ile birlikte çalışmasının protokolünü Şırnak'a ve Şırnak'ın kıymetli ilçelerine nasıl taşıyabiliriz noktasında bir model başlatıyoruz. Cumhuriyet ülkesinin gelecek yıllarında da bu bölgenin pırıl pırıl gençleri kendi ekonomilerine, kendi bölgelerine katma değeri çok daha güçlü katkılar sunabilecek bir hale getirmek" diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Ender Yılmaz ise, "Ticaretimiz vesilesi ile iki şehrimize arasında ticari ve sanayi ilişkilerin daha güçlenmesi adına atılacak adımların ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını inancımız tamdır. Cizre zengin tarihi ve kültürel dokusu ile birlikte ticaret ve sanayideki dinamik yapısıyla bölgesel kalkınma da önemli bir role sahip olduğunu hepimiz biliyoruz" şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından yapılan hediye takdiminden sonra İSO heyeti, Vali Cevdet Atay ile görüşmek üzere Şırnak'a geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Ve Sanayi Odası İstanbul Sanayi Odası Erdal Bahçıvan İstanbul Şırnak Cizre Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Bakmadan Geçme

SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN? #9917 2024 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 7 Haziran Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 7 Haziran burç yorumları nedir? 6 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bakırköy Belediye Başkanı'nın vaadi ne? Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun tepki çeken vaadi ne oldu? Dolar ne kadar, yükseldi mi? 6 Haziran Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? İzmir'de bugün yağmur var mı? 6 Haziran İzmir'de yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 7 Haziran hangi burç? 7 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl deprem büyüklüğü ne kadar, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem verileri! POMEM sonuçları açıklandı mı? 31. Dönem POMEM mülakat sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav yeri öğrenme nasıl yapılır? ÖSYM sınav yeri nereden, hangi siteden öğrenilir? Kurban Bayramında bankalar tatil mi 2024? Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı olacak? İstanbul'da ormana girişler yasaklandı mı? Ormana giriş neden yasak, ne oldu? 10 Ekim hangi burç? 10 Ekim'de doğanlar hangi burç oluyor? 10 Ekim tarihi hangi burç olur? İstanbul'da ormana giriş yasağı var mı, ne zaman başlıyor 2024? İstanbul'da hangi ormanlara giriş yasağı var?
Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title