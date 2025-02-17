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İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nda İnsan Yatırımları Vurgusu

İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nda İnsan Yatırımları Vurgusu
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Türkiye'nin son 22 yılda insana yapılan yatırımlar sayesinde büyümeye devam ettiğini vurguladı. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen forum, ‘Yeteneğe Dayalı Kalkınma’ temasıyla insan kaynakları stratejilerini tartışmak amacıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Geleneksel ekonomi kuramına göre, bir yerde enflasyon varsa, faizler yüksekse, normalde istihdamın düşmesi gerekir ama Türkiye'de düşmedi, Türkiye büyümeye devam etti. Bunun sebebinin son 22 yılda insana yapılan muhteşem yatırım olduğunu görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu başladı.

Doç. Dr. Salim Atay, etkinlikteki konuşmasında, forumun üçüncüsünün düzenlendiğini anımsatarak, geçmişteki forumlar ve içerikleri hakkında bilgi verdi.

Atay, konuşmasında, Türkiye'nin, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ve dünyadaki ekonomik durgunluğun sirayet ettiği enflasyon ve faizle karşı karşıya kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fakat çok enteresan ki bu dönemde Türkiye 1,3 trilyon doları aşan gayrisafi milli hasılayı üretti. Bu herkes için üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Geleneksel ekonomi kuramına göre, bir yerde enflasyon varsa, faizler yüksekse, normalde istihdamın düşmesi gerekir ama Türkiye'de düşmedi, Türkiye büyümeye devam etti. Bunun sebebinin ne olduğunu araştırdığımızda, karşımıza çok önemli bir şey çıkıyor. 120 ayrı parametre üzerinde elimizde 40 milyon çalışan insanın verisi var. Bu büyük bir data. Bu büyük data üzerinden yaptığımız sayısız analizler sonucunda, Türkiye'nin son dönemde bunca olumsuzluklara rağmen, coğrafyamızdaki sıcak savaşların, siyasi krizlerin olduğu bu dönemde Türkiye hedefinden kopmadan, nasıl başarılı performans sergiliyor dediğimizde, bunun sebebinin son 22 yılda insana yapılan muhteşem yatırım olduğunu görüyoruz."

Verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan faktörler hakkında katılımcılara bilgi veren Atay, eğitim kurumlarının sayısının artırılmasının önemli sonuçlar doğurduğunu anlattı.

Atay, " Eğitim, sağlık, özgün fikirlerin desteklenmesi konuları çok önemli. Hükümetimizin bütün kurumlarıyla yeni fikirleri, yeni düşünceleri destekliyor olması, bir eylemin yeteneğe dönüşmesine, dolayısıyla da kalkınmaya aracılık ediyor." dedi.

Fiziksel sermaye yatırımının ekonomiler için önemine işaret eden Atay, "Birçoğunuzun malumu olduğu gibi biz petrol, doğal gaz zengini bir ülke değiliz. Şu an Türkiye'nin geldiği bu gelişmişlik düzeyi, son 22 yılda insana yapılan yatırımların sonucudur." değerlendirmesini yaptı.

36 ülkeden 4 bin 500'den fazla seçkin konuk ağırlandı

Verilen bilgiye göre, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun teması olan "Yeteneğe Dayalı Kalkınma", Türkiye'nin yeni yüzyılda yetenek üssü olarak konumlandırılması vizyonu doğrultusunda, insanı kalkınma stratejilerinin merkezine yerleştiren kapsayıcı bir yaklaşım sunuyor.

Stratejik insan kaynakları yönetimiyle bireylerin yeteneklerini erken dönemde keşfetmeyi ve toplumsal katma değere dönüştürmeyi amaçlayan yaklaşım, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlıyor.

Bu kapsamda, kalkınmayı yalnızca ekonomik büyümeyle tanımlamak yerine beşeri sermaye ve yetenek yönetimi odaklı bir yaklaşımla tanımlayan forum, kalkınmada insan odaklı stratejilerin, sürdürülebilirlik ve toplumsal eşitlik hedefleriyle nasıl bütünleşebileceğine dair somut bir çerçeve sunmayı hedefliyor.

Daha önce, 36 ülkeden 4 bin 500'den fazla seçkin konuğun ağırlandığı forum, bu yıl uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerini, kamu ve özel sektörün insan kaynakları yöneticilerini, akademisyenleri ve STK temsilcilerini bir araya getirdi.

Ayrıca foruma, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi "Üstün Yetenek Havuzu"nda yer alan gençler davet edilerek, devletle olan bağlarının güçlendirilmesi amacıyla özel etkinlikler düzenledi.

Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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