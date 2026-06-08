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İstanbul Havalimanı'na 4 hava yolu şirketi sefer başlattı

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İGA, Özbekistan, İran ve Irak'tan 4 havayolunun İstanbul Havalimanı'na tarifeli seferlere başladığını duyurdu. Yeni hatlar Orta Asya ve Orta Doğu ile bağlantıyı güçlendiriyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 4 yeni hava yolu şirketinin havalimanından tarifeli seferlere başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ulaşım ağına eklenen yeni hatlar Orta Asya ve Orta Doğu ile İstanbul'un entegrasyonunu pekiştiriyor.

Bu kapsamda 100'ün üzerinde hava yolu işbirliği ve 340'tan fazla destinasyona erişim sunan İstanbul Havalimanı, küresel bağlantı gücündeki liderliğini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor.

Özbekistanlı hava yolu şirketi "Fly Khiva", 30 Mayıs'tan itibaren Termez (TMJ)-İstanbul hattında haftada 2 frekansla doğrudan seferlere başladı.

İranlı "Varesh Airlines", 3 Haziran itibarıyla Tahran (THR)-İstanbul hattında tarifeli yolcu seferlerini icra ediyor.

Bu ülkeden diğer hava yolu "Fly Kish", Tahran (THR)-İstanbul hattında tarifeli yolcu seferlerini 3 Haziran'da başlattı.

Haftada 2 frekans planlanan seferlerin bu hattaki yolcu kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Iraklı "Basra Airlines" de 12 Haziran'dan itibaren Bağdat (BGW)-İstanbul hattında haftada 5 frekansla operasyonlarına başlamayı planlıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
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