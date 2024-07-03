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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın İlk Üçlü Paralel Pist Operasyonunu Gerçekleştirecek

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İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) 34. Yıllık Kongresi ve Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanı'nın yakın gelecekte Avrupa'nın ilk üçlü paralel pist operasyonunu gerçekleştireceğini belirtti.

İga İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, "Yakın gelecekte yapacağımız Avrupa'nın ilk üçlü paralel pist operasyonuyla çığır açmaya devam edeceğiz." dedi.

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe), "34. Yıllık Kongresi ve Genel Kurulu"nda konuşan Bilgen, zengin kültürel dokusuyla İstanbul'un çağlar boyunca tüm medeniyetlere ev sahipliği yaptığı için özel bir yer olduğunu ve İGA İstanbul Havalimanı yardımıyla bu muhteşem metropolü dünyanın geri kalanına tanıtma fırsatına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

ACI Europe'un 34. Yıllık Genel Kongresi'ne ev sahipliği yapmanın önemine değinen Bilgen, etkinlik boyunca siyasi, ekonomik, toplumsal ve teknolojik konularda havacılığın geleceğine yönelik bilgi, deneyim ve vizyonların paylaşılacağını belirtti.

Bilgen, İGA İstanbul Havalimanı'nın konumuna ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Havacılık sektörü, insanları, kültürleri ve toplumları birbirine bağlayan ve aynı zamanda uluslararası ticareti teşvik eden küresel ekonominin temel taşıdır. Türk havacılığı ve özellikle İGA İstanbul Havalimanı son yıllarda kayda değer bir büyümeye tanıklık etti ve turizm Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişiminde ayrılmaz bir rol oynadı. Kuruluşumuzdan bu yana, havalimanımız hızla büyümeye devam etti. Son teknolojiye sahip tesisleri ve sürdürülebilirlik, yolcu memnuniyeti ve operasyonel mükemmellik alanlarında inovatif girişimleriyle dünyanın önde gelen havacılık merkezlerinden biri haline geldi. Avrupa ve Asya'nın kesişme noktasındaki stratejik konumumuz ve 316 destinasyonda 100'den fazla hava yolu ile çalışma başarımız, küresel ölçekteki etkimizi vurguluyor. Şu anda 3 ana pist ve 2 yedek pist ile yılda 90 milyon yolcuyu ağırlayabilen İGA İstanbul Havalimanı, yakın gelecekte yapacağımız Avrupa'nın ilk üçlü paralel pist operasyonuyla çığır açmaya devam edecek."

"Eskişehir GES projesine 212 milyon avroluk yatırım yapıyoruz"

Hızla büyümeyi sürdürürken çevresel etki kapsamında hassas davrandıklarını ifade eden Bilgen, İGA İstanbul Havalimanı'nın sürdürülebilir çözümlere yönelik küresel talebe uyum sağlayarak yeşil enerjiyi benimseme konusunda önemli ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Bilgen, temiz enerji yatırımına ilişkin de şunları kaydetti:

"Eskişehir GES projesine 212 milyon avroluk önemli bir yatırım yapılıyor ve Eskişehir'de 3 milyon metrekarelik geniş bir alanda 199,32 megavatlık lisanssız güneş enerjisi santrali kurarak, dünyanın tamamen yenilenebilir kaynaklarla çalışan ilk havalimanı olmayı hedefliyoruz. Bu ve bunun gibi birçok stratejik girişimle, sektörün temiz enerjiye geçişinde öncü konumumuzu sürdürmeyi amaçlıyoruz."

ACI Europe Genel Direktörü Oliver Jankovec ise Avrupa genelinde turizm piyasasının salgın öncesi piyasayı aştığını, bunun önderliğini Yunanistan'ın üstlendiğini söyledi.

Jankovec, "Fakat hala oldukça düşük seviyelerde seyreden pazarlar da var ve elbette jeopolitikten etkilenilen piyasalar da mevcut." diye konuştu.

Küçük havalimanlarının düşük bir performans sergilediğini belirten Jankovec, "Avrupa havalimanlarının hava yolu itibarıyla performansı pandemi öncesi dönemin üstüne çıktı. Talep son derece güçlü ve rekor artışlara imza atıyoruz havalimanı ücretlerinde." dedi.

Jankovec, havalimanlarının kapasite disiplinine önem verdiğini ve verime odaklandığını belirterek, "Havacılık piyasasına baktığımızda şurası net ki yapısal bazlı değişiklikler devreye giriyor. Bunlar etkisini sürdürecek. Taleple başlıyor bunlar. Talep kesinlikle değişti. Kovid-19 krizinden sonra." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi İstanbul Havalimanı İstanbul CEO İGA Çevre Havacılık Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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