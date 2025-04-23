İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması

İstanbul adeta beşik gibi sallandı. Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 olmak üzere art arda çok sayıda deprem oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi.

THY'DEN EK SEFER VE TAVAN FİYAT AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından ek sefer ve tava fiyata ilişkin açıklamada bulundu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul'lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1750TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız."



