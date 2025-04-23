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İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması

İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından ek sefer ve tavan fiyata ilişkin açıklamada bulundu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından, ek seferlerin yapılacağını ve tavan fiyatın 1750 TL olduğunu söyledi.

İstanbul adeta beşik gibi sallandı. Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 olmak üzere art arda çok sayıda deprem oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi.

THY'DEN EK SEFER VE TAVAN FİYAT AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından ek sefer ve tava fiyata ilişkin açıklamada bulundu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul'lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1750TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız."

İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması

Haberler.com / Sergen Taban - Ekonomi
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAli Çenber:

Olumsuz yorum yapanlar akilsiz misiniz nesiniz arkadas birseyden emin degilseniz yorum yapmayin yeter ya. Daha yuksek olan fiyatlari bile 1750 TL ye cektiklerini soyluyorlar kotu birsey mi bu?

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yazıklar olsun ne demek tavan fiat, THY na kayyum atansın ve BOYKOT edilsin

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Sözde mülüman bir ülke nin bir kurumu bu kadar fırsatçı olabilir mi?

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Haber Yorumlarısefa KURAL:

uçak saati yaklaştıkça fiyatlar uçar ama buna müsade etmiyoruz maximum 1750 olacak diyorlar,sırf muhalefetlik olsun diye yazı yazılmazki kardeşim,gece eşiyle sorunu olanlar buraya yorum yazıp rahatlıyor sanki

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Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

BU TÜR ŞEYLERİN YASAKLANMASI GEREK BUNU ÜLKEYİ YÖNETENLER YAPABİLİR YÖNETİM OLMADI İÇİN HERKES KAFASINA GÖRE DAVRANIYOR YÖNETİM ARTIK GÖREVİNİZİ YAPIN AZ.

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Haber YorumlarıVatandaş:

Mehmet Vatandaş, bence acilen bi nöroloji servisine görün. tavan fiyatın ne olduğunu bilmeyen cahil

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Habere göre yorum yapıyoruz ama bu ülkede kendini çok akıllı zanedenler varmış

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