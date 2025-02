İstanbul'da Uluslararası Robotik Yarışması FIRST Robotics Competition Gerçekleşecek

Dünyada lise seviyesindeki en büyük uluslararası robotik yarışması FIRST Robotics Competition (FRC) 4-5-6 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. TurkNet, teknolojiye erişimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle yola çıktığı 'Net Gençlik' projesi kapsamında yarışmaya dördüncü kez destek sağlayacak.

Dünyada lise seviyesindeki en büyük uluslararası robotik yarışması FIRST Robotics Competition (FRC) 4-5-6 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. FRC, 1992 yılında dünyada ilk kez First Vakfı tarafından, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki ilgisini artırmak için gerçekleştirilmeye başladı. 30 yılı aşkın süredir Amerika'da devam eden FIRST Robotics Competition etkinliği, 2018 yılından itibaren Fikret Yüksel Vakfı tarafından Türkiye'de düzenleniyor. Etkinliğin amacı, lise çağındaki gençlere takım ruhu, yardımlaşma ve sürece odaklanarak birlikte kazanmayı öğretmek. Bu yıl 9 ülkeden 6 bin 700 gencin katılacağı turnuva, REEFSCAPE teması kapsamında lise öğrencilerini, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STEAM) becerilerini kullanarak denizaltı ekosistemlerini keşfetmeye ve korumaya davet ediyor. Kısıtlı sürede istenilen robotları üreten öğrencilerin, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmak için öncelikle bölgesel yarışmalarda dereceye girmesi gerekiyor. Yarışma boyunca organizatörler "Gracious Professionalism" (Zarif Profesyonellik) ve "Coopertition" (Rekabet İçinde İş Birliği) gibi FIRST değerleri ön planda tutuyor. Öte yandan FRC yarışmaları, öğrencilere mühendislik ve teknoloji alanlarında pratik deneyim sunmanın yanı sıra, onların sosyal becerilerini ve liderlik yeteneklerini geliştirmelerine de katkı sağlıyor.

Bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan TurkNet CEO'su Cem Çelebiler, teknolojiye erişimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle yola çıktığı 'Net Gençlik' projesi kapsamında yarışmaya dördüncü kez destek sağlayacaklarını açıkladı. Fikret Yüksel Vakfı Başkanı Alex Burchard, "TurkNet ile çalışmak bizim için büyük bir mutluluk. Bize verdikleri destek gerçekten çok büyük ve sundukları birçok katkı arasında en sevdiğim kesinlikle etkinliklerimize sağladıkları fiber internet hizmeti" dedi.

Alex Burchard, "Türkiye'de FIRST programlarını düzenleyerek ülkemizin gençlerini günümüz dünyasının sorunlarını çözmeye hazırlıyoruz. FIRST takımına katılan çocuklar elbette birçok teknik beceri öğreniyor, ancak bunların yanı sıra daha önemli beceriler de kazanıyorlar: problem çözme, kendi kendine öğrenme, başkalarıyla etkili iletişim kurma, bir ekip içinde çalışabilme ve en önemlisi, tüm bu becerileri dünyaya olumlu bir katkı sağlamak için kullanabilme. Türkiye'nin, FRC bünyesinde en hızlı büyüme gösteren ülke konumunda olmasından dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bunun yanı sıra, dünya genelinde FRC programında ortalama yüzde 30 olan kadın katılım oranına ve küresel STEM iş gücünde yüzde 30 kadın oranına kıyasla yüzde 47'lik bir kadın katılım oranına sahibiz. Dahası, bu takımlara ev sahipliği yapan okullar ve topluluklar yüzde 42 oranında kadınlardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

TurkNet CEO'su Cem Çelebiler de, "Geleceği şekillendirmenin yolu eğitimden geçiyor. Gençlerin kurumlardan en büyük beklentisi eğitime destek. Bunun için de geleceğin teknolojilerini üreten gençlerimizin dünya standartlarında internete erişmesi önemli. Altyapımızın uygun olduğu tüm devlet üniversiteleri, kampüsler ve teknoparklarda, harika işler çıkaran unicorn adayı genç girişimcilerimizin yanındayız. İçinde bulunduğumuz fiber dönüşüm çağında, iş yapış şekillerimiz başta olmak üzere, hayatın her alanında oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Sektörün sıkıntıları ve tüketicide sebep olduğu kaygılar var. Bizim işimiz bunları bulup çözüme ulaştırmak. 'Toplum neden rahatsız, tüketici internette ne istiyor?' sorularıyla ilgileniyoruz. Bunun için asla vazgeçmediğimiz, çok güçlü değerlerimiz var; yalınlık, uçtan uca dijital deneyim, müşteri odaklılık ve erişilebilir fiyatla yüksek performansı bir arada sunabilme yeteneği. TurkNet bugün Türkiye'nin üçüncü büyük bireysel fiber hane ulaşımına sahip oyuncusu. 2024 yılının ilk 6 ayında en fazla sabit abone kazanan operatör olduk. 1.2 milyonun üzerinde bireysel, 2500'ün üzerinde Kobi ve kurumsal abonemize kaliteli, kesintisiz ve sınırsız-kotasız internet deneyimi sunuyoruz" dedi. - İSTANBUL