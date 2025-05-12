İstanbul'da Tarım Projeleri Hız Kazanıyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, tarımın çok önemli olduğunu belirterek "Tarım, bir milli güvenlik meselesidir. Dolayısıyla bizim boş bırakacak bir karış tarım arazisi lüksümüz bulunmuyor." dedi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Silivri'de sebze fidelerinin temin töreninde konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, toplam 4 projeyle 526 dekar alanda 1153 çiftçiyle 740 bin fidenin buluşturulacağını söyledi.

Arnavutköy, Eyüpsultan, Çatalca, Silivri, Çekmeköy ve Şile'de geçen günlerde uygulanan "Yer Gülü", "Dilim Lezzeti" ve "Yaz Neşesi Hıyar" projeleri kapsamında 600 hektarlık alanda 948 çiftçiyle yaklaşık 450 bin fidenin buluşturulduğunu hatırlatan Parıldar, "Önümüzdeki dönemde de "Şile İçin Tıbbi Aromatik Bitkiler" projemizi ve bu proje içerisinde "aynısefa ve İstanbul kekiği" tıbbi aromatik bitkisini ve "Biberiye Yetiştiriciliği" projemiz kapsamında da biberiye fidelerini Şileli üreticilerimizle buluşturacağız." diye konuştu.

Suat Parıldar, uygulanan toplam 9 projede 6 milyon liralık bütçenin tamamının kamu kaynaklarıyla karşılandığını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tohum temini kapsamında da "İstanbul için Ayçiçeği" projesi, "Silivri için Kurufasulye" projesi, "Çatalca için Çeltik" projesi yine uyguladığımız projelerdir. Önümüzdeki sonbahar döneminde de "Şile için Keten Yetiştiriciliği" projesi, "Ekilsin Kanola İstanbul Şen Ola" projemizle beraber Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmeceli çiftçilerimizle birlikte olacağız. İstanbul'umuz 863 bin dekarlık tarım arazisiyle ve bunun 744 bin dekarlık kısmında da tarımsal faaliyetler gerçekleşmesiyle birlikte de aslında bir metropol içerisinde büyük tarımsal potansiyele sahip durumda. Bizim amacımız bu kıymetli tarımsal potansiyeli sizlerle beraber en verimli şekilde sürdürülebilir bir yapıya döndürerek bugün olduğu gibi gelecekte de yine tarımsal üretimi bu topraklarda gerçekleştirmek."

Silivri'de toplam 9 projeyi hayata geçirmiş olduklarını anlatan Parıldar, Arnavutköy'de 6, Büyükçekmece'de 1, Çatalca'da 7, Şile'de 8 ve Pendik'te yine 1 projenin yürütüleceğini ifade etti.

Parıldar, sadece bitkisel üretimde 2024 yılı için 380 milyon liraya yakın destek ödemesinin yapıldığını hatırlatarak bu ödemenin 200 milyon liraya yakın kısmının, Silivri'deki üreticilere yapılan destekler olduğunu anlattı.

Tarımın önemine vurgu yapan Parıldar, "Tarım, bir milli güvenlik meselesidir. Dolayısıyla bizim boş bırakacak bir karış tarım arazisi lüksümüz bulunmuyor. El birliğiyle inşallah değerli çiftçilerimizle bu uğurda, bu gayede bıkmadan devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından çiftçilere fide dağıtımı yapılıp toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.