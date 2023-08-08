İstanbul'da Taksiciler Zam Talebiyle Eylem Yaptı

İSTANBUL'da taksimetre ücretlerine zam talebinde bulunan taksiciler, konvoy oluşturarak eylem yaptı. Yenikapı etkinlik alanında toplanan taksiciler, son zamanlarda artan maliyetlerini gerekçe göstererek yüzde 100 zam talebinde bulundu.

Anadolu yakasında Göztepe Köprüsü'nde, Avrupa yakasında Fatih'te Vatan Caddesi'nde toplanarak konvoy halinde Yenikapı sahiline hareket eden çok sayıda taksici, taksimetre ücretlerine yüzde 100 zam talebinde bulundu.

"SADECE HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ"

"BİZ SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ"

Taksi Şoförleri Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Altuğ ise, "Bu akşam burada toplanmamızın sebebi taksimetrenin ucuzluğundan dolayıdır. Bugün Ulaştırma Bakanlığı ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile bir araya geldiler. ve bugün bir oran açıklandı, bu oran da bizi tatmin etmedi. Bizim beklediğimiz oran yüzde 53 e tekabül ediyor. Ama zaten mazota 1 ayda 20 liraya yakın zam geldi. Bundan dolayı çalışmamız engelleniyor. Açık ve net söyleyeyim yevmiyeler zaten almış başını gidiyor. Araç değiştiremiyoruz, araçlara şu anda yüzde 100 zam geldi. Bu nedenle açıklanan karardan sonra biz 21.30 da eylem kararı aldık. ve şu anda yaklaşık 2 saatte Avrupa yakasında 5 bine yakın araç var. Burada da bine yakın araç bekliyoruz, şu anda yoldalar geliyorlar. Ama bu esnafın ne halde olduğunu kimse görmüyor. Biz sesimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza da duyurmak istiyoruz. Yani biz hakkımızı istiyoruz fazla bir şey istemiyoruz. Yani biz her sene bu olayı çekiyoruz, biz bu sene kenetlendik açıkçası hep beraber. Hep beraber de buradayız zaten ama bundan sonrası için bu eylemlere hazır olsun herkes, biz bunu yapacağız" dedi.