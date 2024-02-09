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İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Projeleri İçin Ada Bazında Düzeltmeler Yapılabilir

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Lazolini Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mimar Nurettin Sağırkaya, İstanbul'da planlanan kentsel dönüşüm projeleri için mevcut imar planlarında ada bazında düzeltmeler yapılarak sıkıntının ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Sağırkaya, deprem riskine karşı uzman mimar ve mühendis kadrolarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

İstanbul'da planlanan kentsel dönüşüm projeleri için mevcut imar planlarında ada bazında düzeltmeler yapılarak sıkıntının ortadan kaldırılabileceğini söyleyen Lazolini Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mimar Nurettin Sağırkaya, "İstanbul deprem için ciddi riskli bir bölge. Uzman mimar ve mühendis kadroları oluşturularak bu riski ortadan kaldırabiliriz" dedi.

Türkiye'nin birçok şehrinde kentsel dönüşüm çalışmaları projeleri gerçekleştirdiklerini belirten Sağırkaya, deprem yönetmeliğine uygun mahallelerin tasarımlarına ve kullanım alışkanlıklarına uygun dönüşüm planları yapılırsa dokuyu bozmadan semtlerimizi güzelleştirip, depreme karşı dayanıklı hale getirilebileceğini kaydetti.

"İNSANLARA BARINMA HAKKI KENDİLERİNİ TEHLİKEDE HİSSETMEDEN SUNULMALI"

Şirket olarak kentsel dönüşüm çalışmalarına her zaman destek verdiklerini ifade eden Sağırkaya, "İstanbul deprem için ciddi riskli bir bölge. Uzman mimar ve mühendis kadroları oluşturularak bu riski ortadan kaldırabiliriz. Ülkemizde yaşadığımız ve hepimizin içini yakan deprem felaketinden sonra haliyle oklar, geçtiğimiz yıllara oranla göç vermeye başlayan İstanbul büyük depremini göstermeye başladı. Göç aslında pandemi dönemi ile başlayıp deprem korkusu ile devam etti. İnsanların içindeki bu korku bir an önce giderilmeli ve insana verilmiş en önemli haklardan biri olan barınma hakkının kendilerini tehlikede hissetmeden sunulması gerekir" dedi.

Sağırkaya, İstanbul'da planlanan kentsel dönüşüm projeleri için mevcut imar planlarında ada bazında düzeltmeler yapılarak sıkıntının ortadan kaldırılabileceğine dikkat çekti.

"DOLMA ALAN OLMASI ÇÖKECEĞİ ANLAMINA GELMEZ"

Yıllardır konuşulan Beşiktaş İnönü Stadı'nın ve Dolmabahçe Sarayı'nın dolma alan olması ve çökme tehlikesi taşıdığı konusuna da değinen Sağırkaya, "Zemin etüt raporlarını görmeden ve statik projelerini incelemeden kesin bir cevap vermem mümkün değil fakat dolma alan olması tehlike taşıdığı anlamına gelmez. Dolma alan üzerine de taşıyabileceği yük oranında binalar projeler uygulanabilir" diye konuştu.

Sağırkaya, son olarak İstanbul'un güzide semtlerinden Etiler, Ulus, Akatlar, Bebek, Emirgan, Baltalimanı ve Yeniköy gibi yalıların olduğu lokasyonlarda, çok sayıda lüks konutun mimarı tasarım ve restorasyonunu yaptıklarını da ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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