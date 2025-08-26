İstanbul'da Haksız Fiyat Denetimleri: 12 Bin 178 İşletme İncelendi

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Bakanlığa bağlı ekiplerin kentte denetimleri aralıksız sürdürdüğünü, 8 ay boyunca yaptıkları denetimlerde 12 bin 178 işletmede 45 bin 615 ürün için haksız fiyat tutanağı tuttuklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul'un tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat, etiket ve haksız fiyat artışı denetimi yaptı.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakılarak haksız fiyat artışı olup olmadığı incelendi. Ayrıca manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyatı bilgisi "Hal Kayıt Sistemi" üzerinden kontrol edildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Şişli'deki denetimler sırasında yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşların beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duydukları temel malzemeler ve ürünlerin temini konusunda kanunlar ile mevzuat çerçevesinde denetimlere devam ettiklerini söyledi.

İstanbul'da olduğu gibi Türkiye'nin 81 ilinde gıda öncelikli olarak denetimlerin devam ettiğini dile getiren Menteşe, "Bugün burada biz hem fiyat etiketlerini kontrol ettik. Yani burada fiyat etiketinden kastımız vatandaş bir ürün almak istediği zaman ürünün üzerindeki etikete baktığında o ürünün fiyatının ne zaman değiştiğini rahatlıkla görebilmesi lazım. Etiketin vatandaş tarafından rahat okunabilir bir şekilde olması lazım. Gramaj bilgilerinin üzerinde olması lazım." diye konuştu.

Menteşe, fiyat etiketinin dışında ürün fiyatının makul olup olmadığına da baktıklarını belirterek, "Tabii burada çeşitli örnekleri gördük. Yarım kilo, 750 gram gibi ambalaj farkları var. İndirimli satışlarda da mutlaka bir önceki fiyatın etiketin üzerinde olması lazım." dedi.

Menteşe, tüketime yönelik mal ve malzemelerin fiyat etiketlerine dikkati çekerek, uzun süredir bu ürün gruplarında fiyat artışlarının olmadığını gözlemlediklerini ifade etti.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne uymayan işletmelere ceza

Menteşe, 8 ay boyunca yapılan denetimlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak, 8 ay boyunca, dün akşam itibarıyla aldığımız rakamlarla, İstanbul'da 12 bin 178 işletmede 45 bin 615 ürüne yönelik haksız fiyat tutanağı tuttuk. Bu ürünlerle ilgili olarak şüphe duyduk ve faturalarını istedik, istemeye de devam ediyoruz. Bu incelemelerimizin sonucunda da yaklaşık haksız fiyat olduğuna kanaat getirdiğimiz 1550 dosyayı da Bakanlığımızın Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderdik.

Ticaret Bakanlığı'mız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuz 13 üyeden oluşmakta olup başta Bakanlık temsilcileri ve resmi kurumlardan olduğu gibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu gibi kurumlardan da temsilciler var. Bizim gönderdiğimiz raporlar bağımsız bir şekilde değerlendiriliyor, ona göre de idari işlemler gerçekleştiriliyor."

Menteşe, söz konusu dönemde 13 bin 737 işletmede 3 milyon 738 bin 423 ürünü fiyat etiketi açısından incelediklerini belirterek, "Bu incelemelerin sonucunda 66 bin 223 yönetmeliğe aykırı durum tespit ettik ve bunların da her birine yaklaşık 3 bin 166 lira idari işlem uyguluyoruz. Toplamda da 209 milyon 662 bin 18 lira tutarında idari işlem yaptık." dedi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu karşı taraftan savunma istediği için işlemlerin uzun sürebildiğini ifade eden Menteşe, Kurulun şu ana kadar yaklaşık 405 işletmeye 254 milyon 574 bin 435 lira tutarında idari yaptırım uyguladığını söyledi.