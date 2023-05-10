İstanbul Belediyesi, Kars'ta modern hayvan pazarının temelini attı

TACETTİN DURMUŞ

Kars'ın CHP'li Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, "İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kars'a kazandıracağı modern hayvan pazarının temelini attık. Bu gerçek bir temel atmadır çünkü son günlerde sahte temel atmalar moda oldu" dedi. İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan saldırı sırasında orada bulunduğunu anlatan Yantemur, "Olayların ne kadar çarpık bir şekilde anlatıldığını, tam da karşı tarafın yaptığı şeyler, sanki meydandaki kişiler yapmış gibi anlatılıyor. Hani orada olmasam anlayacağım da nasıl bu kadar iftira atılabilir, anlamak mümkün değil" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Susuz Belediyesi için yapacağı modern hayvan pazarının temeli atıldı. Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, Ekrem İmamoğlu tarafından Kars'a kazandırılacak hayvan pazarı ile ilçenin hayat bulacağını belirterek, Susuz halkı adına kendisine teşekkür etti.

"SUSUZ'A YAKIŞIR BİR HAYVAN PAZARI OLACAK"

Susuz'da belediyeye ait 7 bin metrekare alanda faaliyet gösterecek olan hayvan pazarının ihalesinin İstanbul Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Yantemur, AK Parti iktidarın ülke genelinde olduğu gibi Kars'ta da seçim süreci boyunca sahte temeller attığını kaydederek, bu hayvan pazarının temelinin gerçek olduğunu söyledi. Hayvan pazarının maliyetinin ortalama 15-20 milyon lira olacağını ve 2 ay sonra da tamamlanacağını belirten Yantemur, şunları söyledi:

"Burası Susuz hayvan pazarının yapılacağı alan. Temelini atmış bulunuyoruz. Bu aralar temel atmalar moda oldu. Son günlerde temel atıp kaçma yani naylon temel dediğimiz temeller atılıyor. Burada ise gerçekten bir temel atıldı. Bu projenin hazırlanması konusunda Ekrem Başkanımız Kars'ın Susuz ilçesine hayvan pazarını kazandırmak istediğini söyledi. Zaten bizim de kendisinden böyle bir talebimiz vardı. 7 bin metrekare alanda üzeri kapalı, içerisinde kafeteryası, mescidi, lavaboları, veteriner odası, kantarı, rampalarıyla birlikte yani modern bir hayvan pazarında olması gereken modern ve çağdaş Susuz'a yakışır bir hayvan pazarı olacak. Bu hayvan pazarı inşallah Susuz'u daha da canlandıracak. İlçe halkımız hayvanlarını satmak için uzaktaki hayvan pazarlarına götürmek zorunda kalmayacak. Burası aynı zamanda onları ekonomik bir külfetten de kurtarmış olacak. Yine vatandaş hayvanlarını satmadan önce buraya gelip fiyatları öğrenmiş olacak ve hayvanını ona göre satacak.

"NAYLON DEĞİL GERÇEK BİR TEMEL ATTIK"

Aynı zamanda bazı pazarlarda yaşanan olumsuz olayları burada yaşamayacak. Vatandaşımız buraya hayvanlarını getirip rahatlıkla satabilecek. Satamadıklarını da yakın olduğu için ahırına geri götürecek. Bu anlamda hayvan pazarı ilçemiz için son derece önemli olacak. Dediğim gibi naylon değil gerçek bir temel attık. Temel de gerçek, çalışanlar da gerçek, proje de gerçek. Projenin ihalesi İstanbul Belediyesi tarafından yapıldı. 15-20 milyon liraya mal olacağını biliyoruz. Yaklaşık olarak iki ay sonra inşaatı tamamlanmış olacak. Biz burada sadece Susuz Belediyesi olarak projenin denetimini yapıyoruz. Yer zaten belediyemize ait. Bu proje hayata geçirildiğinde ilçemiz hayat bulacak, ticaret canlanacak. Susuz'un tanınması açısından da önemli olacak. Susuz Kars'ın en yeşil ve barışık ilçesidir. İnşallah Ekrem İmamoğlu başkanımız da vakti olursa buraya gelip açılışını gerçekleştirecek.

"ERZURUM'DA YAPILAN SALDIRI SIRASINDA BEN DE ORADAYDIM"

Öte yandan Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde yapılan taşlı saldırıyı kınadı. Kendisinin de o gün orada oluğunu söyleyen Yantemur, "Ben de o an Erzurum'daydım. Olayların bizzat içerisinde kaldım. Yani olayların ne kadar çarpık bir şekilde anlatıldığını, tam da karşı tarafın yaptığı şeyleri, sanki meydandaki kişiler yapmış gibi anlatılıyor. Bu iftiranın ve şerrin atılmasını anlayamıyoruz. Hani orada olmasam anlayacağım da nasıl bu kadar iftira atılabilir, anlamak mümkün değil" diye konuştu.