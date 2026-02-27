İstanbul Avrupa Yakası'nda 6 yılda 3 milyonu aşkın elektrik abonesi yer değiştirdi

İstanbul Avrupa Yakası'nda 2020-2025 döneminde 3 milyon 56 bin 472 elektrik abonesi yer değiştirdi.

İstanbul Avrupa Yakası'nda faaliyet gösteren CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Gayrimenkulün Enerjisi 2025 raporuna ilişkin detayları, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında paylaştı.

Bölgenin demografik yapısından elektrik tüketimine, taşınma hareketinden kentsel dönüşüme kadar birçok veriyi içeren rapora göre, son 6 yılda İstanbul Avrupa Yakası'ndaki elektrik abonesi sayısı yüzde 4 artışla 4,6 milyonu aştı, ancak 2025'te abone sayısında sınırlı bir düşüş kaydedildi.

En yaşlı abone 110 yaşında, en genç abone 18

Geçen yıl Avrupa Yakası'ndaki 35 yaş altı genç abone sayısı 570 bin 199 olarak kaydedildi. Esenyurt, 85 bin 905 genç aboneyle "en genç ilçe" ünvanını korudu. Esenyurt'u, 44 bin 658 genç aboneyle Küçükçekmece izledi. Çatalca ise 3 bin 193 genç aboneyle listenin sonunda yer aldı.

İlk kez en genç ve en yaşlı aboneye de yer verilen rapora göre, Avrupa Yakası'nda en genç abone 18, en yaşlı abone ise 110 yaşında olarak kayıtlara geçti. Bölgenin ortalama yaşı ise 51 olarak belirlendi.

En çok İstanbullu abone Çatalca'da

Avrupa Yakası'nda memleket dağılımına bakıldığında ise yüzde 18'le İstanbul'a kayıtlı aboneler ilk sırada yer aldı. Çatalca'daki abonelerin yüzde 61, Silivri'deki abonelerin yüzde 39, Bakırköy'deki abonelerin ise yüzde 36'sı İstanbul'a kayıtlı kişilerden oluştu.

Memleketlerine göre dağılımda ikinci sırada yer alan Sivaslılar, Kağıthane, Sultangazi, Bağcılar ve Sarıyer'de yoğunlukta bulunurken, Kastamonuluların da yoğunlukla Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Esenyurt'ta ikamet ettiği görüldü.

Öte yandan, 166 farklı ülkeden abonesi bulunan şirketin yabancı abone sayısı, 2025 sonunda bir önceki yıla göre yüzde 16 düşerek 155 bin 657'ye geriledi. İlçe bazında en yüksek düşüş Esenyurt'ta kaydedildi.

2025'te taşınma hareketi yarım milyonu aştı

Rapora göre, geçen yıl İstanbul Avrupa Yakası'ndaki taşınma hareketi bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 544 bin 786 oldu.

Konut sirkülasyonunun hızlandığı bölgede, taşınmaların yüzde 70'i ikinci el konutlarda gerçekleşirken, her gün ortalama 438 abone yeni adresine taşındı.

Geçen yıl 71 bin 403 taşınmayla Esenyurt, yine Avrupa Yakası'nın en hareketli ilçesi oldu. Bunu Küçükçekmece, Başakşehir ve Bağcılar izledi. Çatalca ise 3 bin 422 taşınma ile en durağan ilçe olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde aboneliğini sonlandıran 297 bin 77 kişinin 75 bin 576'sı 35 yaş altı abonelerden oluştu. Bu grupta 12 bin 669 kişiyle Esenyurt ilk sırada yer alırken, veriler genç nüfusun çok daha sık yer değiştirdiğini ortaya koydu.

2020-2025 döneminde ise toplam 3 milyon 56 bin 472 abone yer değiştirdi. Söz konusu abonelerin 903 bin 947'si yeni, 2 milyon 152 bin 525'i ikinci el gayrimenkullere taşındı.

Kilometrekareye 1133 konut abonesi düştü

Konut abonesi yoğunluğuna da yer verilen rapora göre, Avrupa Yakası'nda kilometrekareye 1133 konut abonesi düşerken, bu sayı Türkiye ortalamasının 20 katı olarak ifade edildi.

İlçeler bazında kilometrekare başına düşen konut abonesinde 15 bin 115 ile Gaziosmanpaşa ilk sırada yer aldı. Bunu, 14 bin 843 aboneyle Şişli, 12 bin 750 aboneyle Kağıthane takip etti. Çatalca'da ise kilometrekareye düşen abone sayısı 34 olurken, Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Rapora göre, geçen yıl 52 bin 662 abonelik kentsel dönüşüm nedeniyle sonlandırıldı. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 105'lik artış olarak kayıtlara geçti. Sonlandırılan aboneliklerin 42 bin 950'si mesken aboneleri olarak öne çıktı.

En fazla dönüşüm kaynaklı abonelik sonlandırma talebi 9 bin 543 ile Bahçelievler, 5 bin 873 ile Avcılar'dan geldi.

Konut başına en yüksek aylık tüketim Sarıyer'de

Geçen yıl meskenlerdeki toplam elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 0,48 artış gösterdi.

İlçe bazında ise en yüksek artış yüzde 7,69 ile Arnavutköy, yüzde 5,27 ile Beylikdüzü ve yüzde 4,56 ile Silivri'de gözlendi. Güngören'de elektrik tüketimi yüzde 5,1 gerilerken, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu, Şişli, Fatih, Bakırköy, Sarıyer, Bahçelievler ve Esenler'de düşüş yaşandı.

Toplam elektrik tüketiminin yüzde 9,58'i Esenyurt'ta gerçekleşirken, bunu Küçükçekmece ve Bağcılar takip etti.

Konut başına ortalama en yüksek tüketim ise aylık 247 kilovatsaatle Sarıyer'de ölçülürken, bunu 244 kilovatsaatle Beşiktaş, 235 kilovatsaatle Başakşehir izledi. Mesken başına tüketimin en düşük olduğu ilçe ise 156 kilovatsaatle Esenler olarak öne çıktı.

"İstanbul'un geleceğine dair güçlü bir veri seti sunuyor"

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Elimizdeki veriler, kentlerin nasıl yaşadığını, nasıl dönüştüğünü ve geleceğe nasıl hazırlandığını anlamamıza imkan tanıyor. 2025 yılı verileri, yarım milyonu aşan taşınma hareketiyle İstanbul'da yaşamın son derece dinamik olduğunu ortaya koyarken yeni konutların, kentsel dönüşümün hangi bölgelerde yoğunlaştığını net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Raporumuz, karar vericilerden yerel yönetimlere, yatırımcılardan şehir plancılarına kadar geniş bir kesim için güvenilir bir referans ve İstanbul'un geleceğine dair güçlü bir veri seti sunuyor."

Aytac, Türkiye'deki 21 elektrik dağıtım bölgesinde dağıtım ve görevli perakende satış hizmetlerinin yürütüldüğünü belirterek, hacim ve abone sayısı açısından CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in Türkiye'nin en büyük görevli perakende satış şirketlerinden biri olduğunu söyledi.

Şirketin, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda faaliyet gösterdiğini ve kentteki 39 ilçenin 25'inin sorumluluk alanında yer aldığına dikkati çeken Aytac, "Nüfus, ilçe sayısı, abone sayılarını kıyasladığımızda İstanbul'un üçte ikilik kısmının bu bölgede toplandığını görüyoruz." ifadesini kullandı.