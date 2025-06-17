İsrail ve İran Gerilimi: Hürmüz Boğazı Krizi Küresel Petrol Piyasalarını Tehdit Ediyor

(ANKARA) – İsrail ile İran arasında tırmanan gerilime rağmen küresel piyasalarda şimdilik ciddi bir dalgalanma yaşanmadı. Ancak uzmanlara göre bu sakinlik, özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir kriz durumunda hızla yerini sert dalgalanmalara bırakabilir.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, İran'ın elindeki en güçlü kozlardan biri, defalarca dile getirdiği gibi Hürmüz Boğazı'nı kapatmak olarak görülüyor.

İran ile Umman arasında yer alan ve Basra Körfezi'ni açık denizlere bağlayan Hürmüz Boğazı, dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. ABD Enerji Enformasyon Dairesi'ne göre, günde yaklaşık 20 milyon varil petrol bu dar su yolundan taşınıyor.

Çatışmaların başladığı gün, petrol fiyatları varil başına 78 dolara kadar yükselmişti. Batı medyasına değerlendirmelerde bulunan uzmanlara göre, boğaz kapatılırsa bu fiyat 100 doları aşabilir.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bugün yayımladığı raporda, dünya petrol arzının yaklaşık dörtte birinin bu boğazdan geçtiğini hatırlatarak, "Boğazın kısa süreliğine bile kapatılması, küresel petrol ve doğalgaz piyasaları üzerinde büyük etki yaratır" uyarısında bulundu.

Dün brent tipi ham petrol yüzde 1,35 düşüşle 73,23 dolara geriledi. Ancak Batı medyasına değerlendirmelerde bulunan uzmanlara göre bu düşüş, çatışmanın büyümeyeceği varsayımına dayanıyor.

RBC Capital Markets analistleri ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nı uzun süre kapalı tutmasının zor olduğunu, ancak çatışmanın, petrol ve gaz altyapısına yönelmesi halinde piyasanın ciddi şekilde sarsılabileceğini belirtiyor. RBC'nin değerlendirmesine göre, gaz tesisleri, petrol depoları ve rafinerilere yönelik artan saldırılar, enerji sektörünün açık hedef haline geldiğini gösteriyor.