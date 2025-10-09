İsrail-Hamas anlaşmasının ardından altın güne hareketli başladı

İsrail ve Hamas'ın Gazze Barış Planı'nın ilk aşamasına onay vermesinin ardından küresel piyasalarda dikkat çekici fiyat hareketleri yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı doğrulaması sonrası, "güvenli liman" olarak görülen altına olan talep zayıflarken, ons fiyatı zirveden geri döndü.

ALTIN ZİRVEDEN DÖNDÜ

Dünkü işlemlerde 4.059 dolar ile tarihî zirvesine ulaşan ons altın, bugün 4.000 dolar seviyesine kadar geriledi. TSİ 06:00 itibarıyla ons altın 4.019 dolar civarında denge arayışını sürdürüyor.

Yurt içinde ise gram altın, dünkü 5.443 TL'lik rekorunun ardından yeni güne 5.390 TL seviyesinden başladı. Fiziki piyasalarda gram altın 5.770 TL, çeyrek altın ise 9.405 TL civarında el değiştiriyor.

FED TUTANAKLARINDA TEMKİNLİ TON

Altın fiyatlarındaki geri çekilmede FED tutanaklarının da etkisi hissediliyor. 16-17 Eylül tarihli toplantıya ait belgelerde, zayıflayan işgücü piyasasının, hâlâ yüksek seyreden enflasyona göre daha öncelikli risk olarak görüldüğü belirtildi. Ancak tutanaklarda, "hızlı faiz indirimlerinin" enflasyon beklentilerini bozabileceği endişesi de dikkat çekti. Analistler, FED'in bu yıl iki faiz indirimi yapabileceğini, ancak 2026 Ocak toplantısında "bekle-gör" politikasına dönebileceğini öngörüyor.

ABD'DE HÜKÜMET KRİZİ SÜRÜYOR

ABD'de hükümetin kapanmasının ardından dokuzuncu güne girildi. Cumhuriyetçi ve Demokrat kanatlar arasında bütçe anlaşmazlığı devam ederken, Senato'da yapılan son oylamada da uzlaşma sağlanamadı. Bu durum, ekonomik ve siyasi istikrara yönelik endişeleri artırırken, yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor. Altın fiyatlarının 4.000 dolar çevresinde tutunmasında da bu belirsizliklerin payı bulunuyor.

PETROL FİYATI GERİLİYOR

Orta Doğu'daki gerginliğin azalması, petrol fiyatlarını da aşağı çekti. Brent petrolün varil fiyatı, ilk işlemlerde %-0,60 düşüşle 65,85 dolar seviyesine geriledi. Ayrıca ABD'de açıklanan verilere göre, ham petrol stokları 3,7 milyon varil artarak beklentilerin üzerine çıktı. Bu artış, arz fazlası endişelerini güçlendirerek petrol fiyatı üzerinde ek baskı oluşturdu.