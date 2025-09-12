Isparta'da Alabalık ve Somon Üretimi Yurt Dışına Açılıyor

Isparta'nın Aksu ilçesindeki Aksu Çayı üzerinde kurulu tesislerde üretilen alabalık ve Türk somonu, iç piyasanın yanı sıra yurt dışı pazarında ilgi görüyor.

Sorgun Yaylası ve Başpınar Tabiat Parkı yakınlarından doğan ve bir kolu Eğirdir Gölü'ne, diğer kolu Antalya'ya uzanan Aksu Çayı'na dökülen sularda 1980'li yıllarda başlayan balık üretimi her geçen yıl yaygınlaşıyor.

Son yıllarda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) su ürünü yetiştiriciliği alanında sağlanan hibe destekleriyle, bölgede balık çiftliklerinin sayısı da arttı.

Dünya pazarına açıldı

Sayısı 18'e ulaşan bu tesislerden birinde yavru alabalık üretimi yapılırken, yaklaşık 600 ton kapasiteli diğer tesislerde ise geçen yıl 172 ton alabalık ve somon üretildi. Bunun yüzde 40'ı işlenerek Rusya, Gürcistan ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edildi.

İç pazarda da rağbet gören balıklar, Isparta'dan Denizli, İzmir ve Bursa'daki işleme tesislerine gönderilerek, fileto, iç alma, taze ve donuk ürünler halinde hazırlanıyor.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde bulunan 74 su ürünleri işletmesinde her yıl ortalama 1800 ton üretim gerçekleştiriliyor.

"Soğuk su balıklarımızın lezzetini artırıyor"

Aksu Çayı üzerindeki bir işletmenin yöneticisi Ziraat Yüksek Mühendisi Tuğrul Adalı, AA muhabirine, üretilen alabalık ve somonun kalitesiyle dikkati çektiğini söyledi.

İç pazarda ve yurt dışında rağbet gören balıkları yumurtadan çıktıktan itibaren 400 gram oluncaya kadar çiftlikte beslediklerini aktaran Adalı, son 10 yılda verilen desteklerle Türk balıkçılığının büyük gelişme kaydettiğini belirtti.

Bölgede yılın her ayı balık üretiminin yapıldığını belirten Adalı, "Devletimiz özellikle alabalık ve somon üretimine çok büyük destekler vermektedir. Buradaki bazı işletmeler TKDK'nin hibe desteklerinden de yararlanıyor. Yıl boyunca suyu sabit olan akarsuyumuzun sıcaklığı 8 ila 10 derece arasında değişiyor. Suyun soğuk olması nedeniyle balıklarımız diğer bölgelere oranla geç büyüyor ancak daha lezzetli oluyor." ifadelerini kullandı.

"Üretim kapasitesi her geçen yıl artıyor"

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Uysal ise ilçenin su kaynakları açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Uysal, "Bölgemizin su kalitesi bakımından da güzel parametreleri var. İlçemizde 1980'li yılların başında temelleri atılan alabalık üretimi için tesisleşme günümüzde 18 işletmeye kadar ulaşmış. Bu tesislerimizin 609 ton porsiyonluk alabalık üretimi, 32 milyon yavru alabalık üretimi kapasitesi var. Son yıllarda devlet destekleriyle üretimimiz yoğun şekilde artıyor." dedi.