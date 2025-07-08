İSO İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Haziranda 51 Değeriyle İstikrarını Korudu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi haziranda 51 olarak gerçekleşti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin haziran ayı sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşme, 50'nin altındaki değerler ise bozulma olduğunu gösteriyor.

Sonuçlara göre, mayısta 51 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi haziranda da aynı düzeyde gerçekleşti ve üst üste 18. ay eşik değerin üzerinde yer aldı.

Haziranda Türk imalat sektörünün en büyük 10 ihracat pazarı içerisinde ekonomik aktivitenin en güçlü genişleme kaydettiği ülke yine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE'de büyüme mayısa göre ivme kazandı. Suudi Arabistan ve Kuveyt'te de belirgin artışlar kaydedilirken, Katar'da ekonomik aktivite yeniden büyümeye geçti. Lübnan ve Mısır ise daralma bölgesinde kaldı.

ABD'de güçlü artış sürdü, birçok Avrupa ülkesinde ekonomik aktivite arttı

Türk imalat sanayisi ihracatının yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan ABD'de üretim hacmi haziranda bir önceki aya yakın tempoda seyrederek güçlü artışını sürdürdü. Birçok Avrupa ülkesinde ekonomik aktivite haziranda artış kaydetti. Almanya ve Birleşik Krallık yeniden genişleme bölgesine geçerken İtalya, İspanya ve Hollanda'da ise büyüme devam etti.

Anketin görece olumsuz gelişmesi ise Türk imalat sanayisi ihracatının en büyük 10 pazarı arasında yer alan Fransa ve Romanya'da üretimin azalmaya devam etmesi oldu.

En güçlü üretim artışı Hindistan'da ölçüldü

Rusya'da da ekonomik aktivite son 4 ayda üçüncü kez zayıfladı. Haziranda görülen düşüş son 2,5 yılın en yüksek oranında gerçekleşti.

Haziranda anket kapsamında izlenen tüm ekonomiler içerisinde en güçlü üretim artışı Hindistan'da ölçüldü. Büyüme, Nisan 2024'ten bu yana en yüksek hızda kaydedildi. Buna karşılık, en sert bozulma ise imalat sanayisi üretiminin Kasım 2022'den bu yana en yüksek oranda daraldığı Polonya'da görüldü.

"Temmuz verileri oldukça kritik olacak"

Açıklamada sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, ticaret gerilimlerinin küresel ekonominin bir kısmını olumsuz şekilde etkilemeye devam ettiğini anımsatarak, Türkiye'nin önemli ihracat pazarlarının çoğunda iktisadi faaliyetin iyileşmeye devam etmesinin firmalara şimdilik yeni iş temin etme fırsatları sunduğunu bildirdi.

Harker, "Diğer yandan, ABD'nin genişletilmiş gümrük vergileri için belirlediği 90 günlük erteleme süresinin sonuna doğru gelinirken, dinamiklerin nasıl değişebileceğini görmek açısından temmuz verileri oldukça kritik olacak." değerlendirmesinde bulundu.