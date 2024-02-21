İŞKUR Teşvikleri Semineri Kütahya'da Yoğun İlgi Gördü

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İŞKUR Teşvikleri" semineri, yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Seminerde, İŞKUR uzmanları güncellenen teşvikler ve yenilikler hakkında detaylı bilgi verdi.

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, İŞKUR uzmanları, çeşitli teşviklerin yanı sıra güncellenen teşvikler hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Katılımcılar, devletin sunduğu teşviklerden nasıl faydalanabilecekleri konusunda bilgilendirildi ve sorularına yanıt bulma fırsatı elde etti.

Seminerin kapanış konuşmasını yapan İŞKUR Kütahya İl Müdürü Erdoğan Şahin, yatırımcıların teşviklerden faydalanmalarını ve bu konuda her daim İŞKUR uzmanlarına başvurabileceklerini belirtti.

Müdür Erdoğan Şahin, "Yatırımcılarımızın hizmetinde ve ulaşılabilir olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. İş dünyasının her adımında yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Seminerin ardından katılımcılar, İŞKUR uzmanlarıyla birebir görüşme fırsatı buldu ve teşviklerle ilgili detaylı bilgi alarak iş planlarını şekillendirme imkanı elde etti. - KÜTAHYA