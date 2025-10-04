İŞKUR Gençlik Programı Kontenjanı 150 Bine Çıkarıldı

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanabilmelerini sağlayan İŞKUR Gençlik Programı'nın kontenjanının bu yıl 150 bine çıkarıldığını açıkladı.

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını aksatmadan iş deneyimi kazanmalarını sağlayan İŞKUR Gençlik Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla genişletildi. Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 100 bin öğrenci için uygulanan program, yoğun ilgi ve memnuniyet üzerine bu yıl 150 bin öğrenciye ulaşacak.

İŞKUR aracılığıyla devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen program; gençlere iş arama becerileri, finansal okuryazarlık, CV hazırlama ve mülakat teknikleri gibi alanlarda eğitim verirken, aynı zamanda gelir elde etme fırsatı da sunuyor. Her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftada en fazla üç gün uygulanacak program sayesinde öğrenciler, derslerinden geri kalmadan hem okuyup hem çalışabilecek.

Programa katılan öğrencilere günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Böylece ayda 5 gün katılım sağlayan bir öğrenci yaklaşık 5 bin 415 TL, 14 gün katılan öğrenci ise yaklaşık 15 bin 162 TL kazanabilecek. Ayrıca, program süresince öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Öğrenciler başvurularını genclik.iskur.gov.tr adresinden girerek kendi üniversitelerine ve en yakın kampüse yapabilecekler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
