Haberler

İŞKUR Gençlik Programı için yeni dönem başvuruları başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İŞKUR Gençlik Programı için yeni dönem başvuruları başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşkur Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi" dedi.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük bin 375 lira, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Programa ilişkin detaylara guc.iskur.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Trump, Ukrayna'nın Zelenski yerine yeni bir başkan edinmesi gerektiğini iddia ediyor

Trump çok kızdı, Zelenski'nin üstünü çizdi
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti

Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya’da botoks alarmı! 16 kişi hastanelik oldu, 3'ü yoğun bakıma alındı

Kırışıklıklardan kurtulayım derken canlarından olacaklardı
Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Eski gelinini görevden alabilir! Trump, 'Yazık olmuş' demekle yetindi

Eski gelini için tehlike çanları! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Cemil Tugay’a ziyaret: Şimdi birlikte çok çalışma vakti

AK Parti'den Cemil Tugay’a ziyaret: Şimdi birlikte çok çalışma vakti
KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Son gün 16 Ekim

KYK burs ve kredi başvuruları başladı
Kartal'da yasa dışı hayvan ticareti yapan şüphelinin evinde 134 hayvan bulundu

Görüntüler Afrika değil Türkiye'den! Sayı inanılmaz
Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

Anne olmak için gün sayıyor! Ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar