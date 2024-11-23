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İŞKUR Aday Havuz Sistemi ile 50 Bin İş Arayan Vatandaşa Ulaşıldı

İŞKUR Aday Havuz Sistemi ile 50 Bin İş Arayan Vatandaşa Ulaşıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 23 Eylül'den bu yana 50 bine yakın iş arayan vatandaşın işverenler tarafından bulunduğunu ve 34 bin 736 sorgulama yapıldığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "23 Eylül'den bugüne, 50 bine yakın iş arayan vatandaşımıza işverenler tarafından ulaşıldı. Sistem üzerinden 34 bin 736 sorgulama yapıldı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında üzerinden ile İŞKUR'a kayıtlı iş arayan vatandaşların verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Aday Havuz Sistemi sayesinde işverenler ile İŞKUR'a kayıtlı iş arayan vatandaşlarımızı buluşturduklarını belirterek, "23 Eylül'den bugüne; 50 bine yakın iş arayan vatandaşımıza işverenler tarafından ulaşıldı. Sistem üzerinden 34 bin 736 sorgulama yapıldı. Yenilikçi uygulamalar ile iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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