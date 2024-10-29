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İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi

İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
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Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından birinin sahipleri olan Cem Bahadır ve Mine Bahadır çifti, Katar'da bir projede çalıştırdıkları işçileri işten tazminatsız çıkarınca icralık oldu. Çiftin geçtiğimiz yıllarda 35 milyon dolar ödeyerek satın aldıkları Sadıkoğlu yalısına gelen avukat ve polisler haciz işlemi başlattı.

2020 yılı Ocak ayında iş insanı Emin Hitay'dan 35 milyon dolara Sadıkoğlu yalısını satın alan Mine ve Cem Bahadır çifti icralık oldu.

İŞÇİLERİN TAZMİNATINI ÖDEMEDİLER

Çiftin Katar Doha'da bulunan Al Udeid Hava Üssü inşaatı projesinde çalıştırdıkları işçileri işten çıkardığı öğrenildi. İşten çıkardığı işçilere tazminatlarını da ödemeyen çiftin yalısına haciz geldi. Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, çift haklarındaki şikayet sebebiyle icra memurlarıyla karşı karşıya geldi.

YALI HACZEDİLECEK

Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, Sadıkoğlu yalısının icra edilmesine karar verdi. İşçilerin avukatı ve polis, Sadıkoğlu yalısına giderek haciz işlemini başlattı. Yediemin olarak Mine Bahadır'a bırakılan yalı, işçilerin alacakları karşılığında haczedilecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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