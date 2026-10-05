Haberler

İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 5,57 olarak kesinleşti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 5,57 olarak kesinleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in eylül verilerine göre temmuz-ağustos-eylül enflasyonu yüzde 5,57 oldu ve işçi ile BAĞ-KUR emeklilerinin zammı kesinleşti. Memur ve memur emeklileri için hazirandan bu yana enflasyon yüzde 7'yi aşmadığından fark oluşmadı.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verileri, emeklilerin 3 aylık kesinleşen zam oranını da ortaya koydu. Buna göre işçi ve BAĞ-KUR emeklileri, yüzde 5,57 zammı hak etti. Memur ve memur emeklileri için hazirandan bu yana enflasyon yüzde 7'yi aşmadığı için herhangi bir fark oluşmadı.

TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu (TÜFE) eylül ayında yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Eylül enflasyonu ile birlikte emeklilerin yeni yılda alacakları zam da şekillenmeye başladı.

İşçi ve BAĞ-KUR emekli aylıkları, altı aylık enflasyon oranları doğrultusunda ocak ve temmuz aylarında artırılıyor.

TÜİK, eylül enflasyonu yüzde 1,84 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos ve eylülü içeren üç aylık enflasyon yüzde 5,57 oldu.

Buna göre işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin, bu oranda zammı kesinleşti. Ekim, kasım ve aralık ayları enflasyonun açıklanmasıyla zam tutarı netleşecek. Zam, yeni yılın ilk ayında aylıklara yansıtılacak.

MEMUR VE EMEKLİSİ İÇİN FARK OLUŞMADI

Memur ve memur emeklileri için hazirandan bu yana enflasyon yüzde 7'yi aşmadığı için herhangi bir fark oluşmadı.

Ekim, kasım ve aralıkta gerçekleşecek enflasyona göre memur maaşlarına ve memur emekli aylıklarına (toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte) yapılacak artışlar da belli olacak.

Kaynak: ANKA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
FBI'dan Çin casusluğu operasyonu! Hedefte Tayvan liderinin oğlu vardı

Güzelliğine aldanmayın! Şeytani plana hazırlanırken böyle yakalandı
Melisa Döngel sevmek istediği at tarafından ısırıldı

Güzel oyuncuyu at ısırdı!
Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler

Kadınların kabusu olan fenomen tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül

2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
Altında kritik sınır aşıldı! İbre yeniden yukarı döndü

Altında tüm hesaplar sil baştan
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
Pencereden düşen çocuğu son anda yakaladı

Bunun adı mucize!
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı
Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi

Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi