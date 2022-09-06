İşçi bulamayan sebze üreticisi: İyi ki mülteciler var

Kırıkkale'de sebze ve meyve üreticileri, hasat döneminde çalışacak işçi bulamıyor. Delice ilçesinde domates üretimi yapan bir çiftçi ise günlük 220 lira yevmiye karşılığında çalıştırdığı mülteciler sayesinde üretimi devam ettirdiğini söyledi.

Kırıkkale'de sebze ve meyve üreticileri, tarım arazilerinde çalıştıracak işçi bulmakta güçlük çekiyor. Üreticiler, tarım arazisinde çalıştıracak yerli işçiye ulaşmakta zorluk çektiklerini ve bu sebeple mültecileri çalıştırdıklarını söyledi. Delice ilçesinde de çalışanların büyük kısmını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen tarım işçileri oluşturuyor. Kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalan aileler, evlerinden yüzlerce kilometre uzakta "gurbet mesaisini" sürdürüyor. Mülteciler de tarım arazilerinde çalışıyor.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede işçi problemi yaşadıklarını ifade ederek çalışmak isteyen kişilere çağrıda bulundu.

"Çalışacak eleman noktasında sıkıntı var"

İş arayan vatandaşları ilçeye davet eden Özdem, "İşçi sıkıntısı yaşıyoruz. Yani iş bol, çalışacak eleman noktasında sıkıntı var. Kamyonu yükleyen burada çalışan arkadaşlar Urfa'dan geldi. Bizim kendi ilçemizde işsizlik sıfır derecesinde. Yani 'benim işim yok' diyen kimse yok. Bu manada da gerek tarım anlamında gerekse de diğer sektörlerde iş arayan çalışmak isteyen hemşerilerimizi Delice'ye bekliyoruz" dedi.

"Biz burada 220 liraya çalıştırıyoruz"

Domates üreticisi Mustafa Demiray, işçi bulamadıklarını belirterek, "İşçileri dışarıdan getirtiyoruz. Mülteciler gelip çalışıyor. Delice'de işçi bulamıyoruz. Devlete sırtını dayamışlar, geçinip gidiyorlar. Biz burada 220 liraya çalıştırıyoruz. 300 lira da versem Delice'den çalışan adam çıkmaz. 'Çalışmıyorsunuz' diyorum, 'ne yapıyorsunuz' diyorum, 'yatmayın kalkın' diyorum. Ağzı dolu sana lafı söyler sonra da çeker gider" diye konuştu.

"İyi ki onlar var"

Tarımda en çok mültecilerin çalıştığını ifade eden Demiray, "Dışarıdan gelen işçi olmasa kendi memleketimizde çalışan adam bulamayız. İyi ki onlar var. Eğer onlar olmasa bu insanlar daha fazla paraya bu ürünü satın alır. Şimdi 4 liraya veriyorum. Yevmiye 500 lira olunca ne yapacağım? Ben de üstüne koyacağım. Bu da halka yansıyacak gerçekten. Söylüyorlar işte, 'Suriyeliler Afganlılar gitsin' diye. Gitsin de onun yerini kim dolduracak? Tarımda, sanayide onlar çalışıyor. Bizimkiler beğenmiyor" diye konuştu.

"Veriminden de parasından da memnunuz"

Domatesin kilosunu 4 liraya sattığını anlatan Demiray, "Masa istiyorlar. 'Z' kuşağı mıdır 'B' kuşağı mıdır nedir, onlar da bir garip insan. Çalışma nedir, bilmiyorlar. İnanın yerli karpuzu dahi bilmiyorlar. Aşılı karpuzdan zevk alıyorlar. 'Z' kuşağı bomboş, onlar hazıra alışmış. Şu anda verimden memnunum. 4 lira iyi para bugün, en az 5 ton üretirsen 20 bin lira para yapar. Bunun 10 bini masrafa gider, 10 bini de yanımıza kalır. Şu an veriminden de parasından da memnunuz. Şu anda 12 ton sattım. En az 15 ton daha çıkar" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi