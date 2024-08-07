İş Yükü Artan Mali Müşavirler İktidardan Sorunlarına Çözüm Bekliyor... Kuzu: Mali Müşavirler Biyonik İnsan Değil

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(İZMİR)- Geçici vergi dönemlerinde bilanço istenmesi, enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde yapılması gibi düzenlemeler nedeniyle iş yükü artan mali müşavirler, bilançoların kesinlikle yıllık yapılmasını, sorunlarının çözülmesi için seslerinin yetkililer tarafından bir an önce duyulmasını istiyor. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO) Başkanı Mehmet Kuzu, "Mali müşavirler biyonik insan değil. Hokus pokusla da bu işi yapamazlar. Yetkililerin, mali müşavirlerin sesini duyması lazım" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın getirdiği düzenlemelerle her geçen gün iş yükleri artan mali müşavirler, üç ayda bir geçici vergi dönemlerinde de enflasyon düzeltmesi istenmesine tepki gösteriyor. Mesleki sorunlarına çözüm bekleyen mali müşavirler, enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde yapılmasının imkansız olduğunu belirterek vergi matrahına dahil olmadan bilanço istenmeden enflasyonu düzeltmesinin yıllık yapılması gerektiğini belirtiyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO) Başkanı Mehmet Kuzu, sorunlarını şöyle anlattı:

"Enflasyon düzeltmesi ülkemizde ilk defa 2003-2004 yıllarında uygulandı. Daha sonra bunun uygulanmasıyla ilgili tabii belli koşulların oluşması lazım. Üç yılda yüzde 100'ün üzerinde yıl içinde de yüzde 10'un üzerinde her iki şartın bir arada gerçekleşmesi sonucu enflasyon düzeltme yapılması zorunlu hale geliyor. Ülkemizde 2003-2004 yıllarında başladı. En son da 2023 yılında yıllık olarak enflasyon düzeltmesini yaptık, vergi matrahına dahil edilmedi. Yüksek enflasyon dönemlerinde özellikle şirketlerin ya da mükelleflerin parasal olmayan kalemlerinin güncellenmesi için böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu. Bugüne kadar yapılan yıllık uygulamanın meslek mensuplarımızla ilgili, mükelleflerimizle ilgili herhangi bir sorun oluşturmadı. Güncellendi, vergi matrahına dahil edilmedi, yıllık yapıldı. Ancak 2024 yılında ne oldu da bir anda bir tepki geldi? 1 Ağustos'ta biliyorsunuz mali müşavirler bu konuyla ilgili bir miting düzenlediler. Çünkü geçici vergi dönemlerinde bilanço isteniyor. Bilanço ise yıllık düzenlenir. Özellikle üçer aylık dönemlerde bilançonun istenmesi bugün ayın altısı baktığımızda geriye kalan 11 günlük sürede bir bilançonun yetişmesi mümkün değil. Mali müşavirler biyonik insan değil. Hokus pokusla da bu işi yapamazlar. Yetkililerin, mali müşavirlerin sesini duyması lazım. Kesinlikle vergi matrahına dahil olmadan bilanço istenmeden enflasyon düzeltmesinin yıllık yapılması gerekiyor. Bundan başka yol yok. Kesinlikle yıllık yapılması lazım. İş aleminin de özellikle mali müşavirlerin sesini duyması ve mali müşavirlerin bu konuyla ilgili feryadının haklı olduğunu 17 Ağustos'a kadar vergi tahakkukları ellerine ulaştığında mali müşavirlerin haklı haykırışlarını görecekler."

"Bu enflasyonu yaratan vatandaş değil ki bedelini vatandaş ödesin"

Yetkililere seslenen Kuzu, "Mali müşavirler, geçici vergi dönemlerinde bilanço çıkarılmamasını ve enflasyon düzeltmesi yapılacaksa en azından, 7524 sayılı yasayla da usulsüzlük cezaları çok yüksek oranlarda arttı, 40 kata varan artışlar yapıldı. Bizim meslek mensuplarımızın aldığı ücret, çektikleri stresin karşılığında bu yapacaklarını gerçekten bu stresle yetiştirmeleri mümkün değil. Geçici vergi döneminde enflasyon düzeltilmesinin kesinlikle uygulanmaması gerekiyor. Bu da bizim meslek camiamızı, iş hayatını çok rahatlatacak. Yıllık olmalı, vergi matrahına dahil olmamalı. Şöyle bir örnek vereyim; gayri faal bir firmayı düşünün. Parasal olmayan kalemlerinin de yüksek olduğunu düşünelim. Örneğin gayrimenkulleri, taşıtları var ve bu firmanın hiçbir faaliyeti yok, alım satılmıyor. Firma enflasyon düzeltmesi sonucu vergiyle karşı karşıya kalacak. Ben bir faaliyet yapmadım. Herhangi bir gelirim yok. Ama bir vergi tahakkuku karşısında bulacak. Fiktif bir kazancı vergisiyle karşı karşıya kalacak. Bu enflasyonu yaratan vatandaş değil ki bunun bedelini vatandaş ödesin. Bu konuda yetkililerin duyarlı olmasını, mali müşavirlerin sesini duymasını özellikle arzu ediyoruz" diye konuştu.

Mali müşavirlerin taleplerini dile getirdi

Mali müşavirlerin taleplerini de dile getiren Kuzu, "Bizim meslektaşlarımız şu anda uzlaştırmacılık yapıyorlar. Aslında arabuluculuk yapmaları gerekiyor. Çünkü bizim uzmanlık alanlarımıza arabuluculuk giriyor. Arabuluculuğun mutlaka mali müşavirler tarafından da yapılması gerekiyor. Katma Değer Vergisi oranlarımız çok yüksek. Hizmet sektörüyüz, katma değer vergisi oranlarınızın indirilmesi gerekiyor. Bunun dışında gerçekten yaptığımız beyan ve bildirimler KDV bir, KDV iki, üç, dört böyle gidiyor. Turizm beyannameleri bunun dışında, GEKAP bunun dışında, gerçek faydalanıcı bildirimi gibi bir sürü yükümlülüklerimiz var. Bunları sadeleştirilmesi gerekiyor. Meslektaşlarımız yurt dışındaki mükelleflerine hizmet veriyor. Yurt dışı bağlantısının olması sebebiyle de meslektaşlarımız yeşil pasaportu özellikle çoktandır hak ediyorlar. Bu konuda da özellikle milletvekillerimizin, bakanlarımızın meslektaşlarımızın taleplerine, seslerine kulak vermesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın yüzünü görmeye zamanımız yok"

Enflasyon düzeltmesinin geçici vergi döneminde yapılmasının imkansız olduğunu dile getiren Mali Müşavir Hüseyin Küçükdemirci ise şunları söyledi:

"31 Aralık 2023 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde enflasyon düzeltmesiyle ilgili bilançolarını verdik. Enflasyon düzeltmesini yaptık. Bizim için şu anda 2024 yılı içerisinde enflasyon düzeltmesiyle ilgili geçici vergi dönemleri uygulanması söz konusu. Birinci geçici vergi dönemi iptal edildi, ertelendi, yapılmadı. Şimdi ikinci vergi döneminde yapılması söz konusu. Ancak bizim mali müşavirlerin ciddi anlamda bir iş yükü var. Takvimimiz o kadar çok sıkışık ki hangi birinden bahsetmeye başlasam bilemiyorum. KDV beyannamesi diye çıkıyoruz, muhtasar beyannamesi, GEKAP'lar, Ba Bs, onun arkasından geçici vergi beyannameleri sürecimiz ve takvimizde o kadar sıkışıkız ki ek iş yükleri, TÜİK anketleri bütün takvim o kadar çok sıkışık ki ailemizi görmeye, çocuklarımızın yüzünü görmeye, onlarla beraber seyahat etmeye, tatil yapmaya zamanımız yok. Bu süreç içerisinde yeni bir yasanın, yeni bir kanun bize getirmiş olduğu iş yükü ayrıca bir külfet haline geldi. Enflasyon düzeltmesinin geçici vergi döneminde yapılması neredeyse imkansız bizler için. Bu sadece iş yükümüzün ya da yaşadığımız sorunların bir parçası."

"Mesleğimizin karşılığı olan ücretleri elde edemiyoruz"

Nitelikli ve yetişmiş personel bulmakta zorlandıklarını kaydeden Küçükdemirci, "Personel bulmak da ciddi bir sorun yaşıyoruz. Yetişmiş personel yok. Yetiştirmek üzere de çalışacak personel bulamıyoruz. Çünkü mali müşavir bürolarında ya da muhasebe mesleğini yapmak isteyen insan sayısı azaldı. İş stresi çok fazla, ücret düşük. İnsanlar bu mesleğe girmek istemiyorlar ya da bu işi yapmak istemiyorlar. Artık nitelikli ve yetişmiş personel bulmakta zorlanıyoruz. Aldığımız ücretle yaptığımız hizmet arasında bir oransızlık söz konusu. Bizim 2024 yılındaki tarifedeki ücretimiz artırılırken zaten enflasyona göre artırılmadı. Orada da bir sorun yaşıyoruz. Yani biz aslında mali müşavirler olarak mesleğimizin karşılığı olan ücretleri elde edemiyoruz. Personelimize de bu konuyla ilgili ücret yansıtmasını olması gerektiği gibi yapamıyoruz" dedi.

"Yaşadığımız sorunların hızlıca çözülmesini talep ediyoruz"

İş yüklerindeki artışın mükellefleriyle olumsuzluklara neden olduğunu da dile getiren Küçükdemirci, şöyle konuştu:

"Gece bir kanun yayınlanıyor. Sabah ertesi gün uygulamaya giriyor. ya da ay içerisinde uygulamaya giriyor. Hem mükellefinizi, hem kendinizi, hem personelinizi, hem de piyasayı regüle etmek, insanları bunu alıştırmak, öğretmek zaman alacak konular oluyor. Hemen reaksiyon göstermek, doğruyu bir anda yapıyor olmak çok zor. Dolayısıyla ne oluyor? Mükellef bir yerden ya da Twitter'dan duyduğu bir şeyle hareket etmeye çalışıyor. Siz başka bir şey söylüyorsunuz. İşte uygulama tebliğinin yayınlanması zaman alıyor. Böyle bir çatışma doğuyor. Mükellef, bizden ya da vergi dairesinden ya da yedi gelir idaresi başkanlığından ya da piyasadan memnuniyetsiz kalıyor. Bu memnuniyetsizlik içimizde her grup içerisinde farklı farklı çatışmalara neden oluyor. Mali müşavirler olarak adil bir ücret tarifesi altında mükelleflerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. Bununla ilgili bir sorunumuz yok. Ama yaşadığımız iş yükü beyannamelerdeki, dijital altyapıdaki sorunlar, beyannameyi gönderirken yaşadığımız sorunların hızlıca çözülmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Mali müşavirlerden bakanlığa çağrı: Mali müşavirler biyonik insan değil."