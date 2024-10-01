İş İnsanı Sabahattin Seven: "Yüksek Faiz ve Enflasyon İş Dünyasını Zorluyor

Uzun yıllara dayanan tecrübeleriyle iş dünyasında yer alan Sabahattin Seven, mevcut ekonomik belirsizliklerin işletmeler üzerinde ciddi baskılar yarattığını belirtti. Seven, "Yüksek faiz oranları ve enflasyon iş dünyasında büyük bir tıkanmaya neden oldu. Yatırım yapmak artık çok zorlaştı. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için kredi bulmak büyük bir yük haline geldi. Pek çok işletme büyümek yerine ayakta kalmak için mücadele veriyor," dedi.

Seven, özellikle KOBİ'lerin yüksek faizler nedeniyle sıkıntı yaşadığını vurgulayarak, "Bu faiz oranlarıyla yatırım yapmak ve yeni iş alanları yaratmak neredeyse imkânsız hale geldi. Artan maliyetler ise fiyatlara yansıyarak enflasyonu daha da tetikliyor. Bu kısır döngüden çıkmak için acil yapısal reformlara ihtiyaç var," ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON TOPLUMSAL DENGENİN BOZULMASINA YOL AÇIYOR"

Sabahattin Seven, yüksek enflasyonun yalnızca iş dünyasını değil, aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini etkilediğini belirtti. "Enflasyon, gelir dağılımında daha fazla adaletsizliğe yol açıyor ve vatandaşların alım gücü düşüyor. Bu durum, toplumsal huzuru tehdit eder hale geliyor," diye konuştu.

Seven, hükümetin acil olarak faiz ve enflasyonu kontrol altına alacak adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, "İş dünyası olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ancak, ekonomik istikrar sağlanmadıkça, çabalarımızın sonuç vermesi zor olacak," dedi.

"ÇÖZÜM ÜRETİM ODAKLI EKONOMİ"

Son olarak, Türkiye'nin uzun vadeli sürdürülebilir bir büyüme modeli için üretim odaklı bir ekonomi politikası benimsemesi gerektiğini söyleyen Seven, "Yüksek faiz ve enflasyon, kısa vadede bazı ekonomik göstergeleri düzeltse de, kalıcı bir çözüm sunmuyor. Üretime dayalı, ihracatı artıran ve istihdamı destekleyen bir ekonomi politikasıyla hem ekonomik dengeyi sağlarız hem de halkın refahını yükseltebiliriz," ifadelerini kullandı.

Hükümetin iş dünyasından gelen bu çağrılara nasıl yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.