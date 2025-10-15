Haberler

İş insanı Abdullah Kiğılı açık açık uyardı: 6 ay sonra ürün bulamayacağız, bizi felaket bekliyor

İş insanı Abdullah Kiğılı açık açık uyardı: 6 ay sonra ürün bulamayacağız, bizi felaket bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı "6 ay sonra ürün bulamayacağız, bizi felaket bekliyor. Anadolu'da fabrikalar kapanıyor. Üretim Mısır'a kayıyor. Bizi bekleyen büyük bir tehlike var. Üretim olmazsa malı nasıl yerine koyacağız" dedi.

Artaş Holding, perakende sektöründe geçen 30 yılı, sektörün önde gelen isimlerinin katılım gösterdiği "Perakendede 30 Yıl" etkinliği ile kutladı.

SON DÖNEMDE YAŞANAN GELİŞMELERE DEĞİNDİ

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada hikayelerini ve sektöre yönelik tespitlerini paylaştı. Kiğılı markasının 1960'lı yıllardan günümüze uzanan yolculuğunu anlatan Kiğılı, son dönemde yaşanan gelişmelere de değindi.

"AVM'LER OLMAZSA BÜYÜYEMEYİZ"

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre Kiğılı "AVM'ler olmazsa büyüyemeyiz. Kimi arkadaşım AVM'lere greve gitti, dükkanlarını kapattılar. Ben kapanmaması için kavga verdim, mücadele ettim. Ben hem perakendeci arkadaşlarım hem de AVM'lerin yanındayım. Bugün 70 vilayette 200'ün üstünde Kiğılı mağazası var.

"ANADOLU'DA FABRİKALAR KAPANIYOR, ÜRETİM MISIR'A KAYIYOR"

Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı. İş öyle bir noktaya gidiyor ki üretici bulmakta sıkıntı çekeceğiz. Bizi bekleyen en büyük felaket bu. 6 ay sonra üretim duruyor. Anadolu'da fabrikalar kapanıyor. Üretim Mısır'a kayıyor. Çok sık bir araya gelmemiz lazım. Bizi bekleyen büyük bir tehlike var. Üretim olmazsa malı nasıl yerine koyacağız. Bugün burada söylüyorum, sıkıntılar başlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti

MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın fiyatları için bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti

Trump ülkeyi gözüne kestirdi! ABD ordusundan ölümcül saldırı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan Ünsal Ban bu kez kaçtı

Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Ünsal Ban kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.