İş dünyası Riyad'da kritik zirvede buluştu! Haberler.com'a özel açıklamalar

Güncelleme:
Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'na ilişkin Haberler.com Global Haberler Danışmanı Mehmet Faruk Ertekin'in sorularını yanıtlayan DEİK Türkiye - Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü, Nisan-Mayıs aylarında İstanbul'da büyük bir iş forumu düzenleyeceklerini duyurdu.

  • Türkiye Suudi Arabistan İş Forumu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşti.
  • Nisan Mayıs aylarında Türkiye-Suudi Arabistan Büyük İş Forumu İstanbul'da düzenlenecek.
  • Suudi Arabistan 2030'dan sonra EXPO'ya, 2034'te Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Suudi Arabistan İş Forumu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşiyor.

Forumda Haberler.com Global Haberler Danışmanı Mehmet Faruk Ertekin'in sorularını yanıtlayanDEİK Türkiye - Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YENİ SÜREÇLER YÜRÜTECEĞİZ"

Süngü yaptığı açıklamalarda, "Güzel ve samimi mesajlar var. Bugünden sonra Suudi Arabistan ile yeni süreçler yürüteceğiz. Bunu da forumda gördük zaten. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı, son zamanlarda yaptığımız en iyi etkinlikti dedi." ifadelerini kullandı.

"ÇOK SAYIDA KURULUŞUMUZ KATILDI"

Forumu diğerlerinden ayıran en önemli farkın forumun samimi bir ortamda geçmesi olarak değerlendiren Süngü, "Katılımcı profiline baktığımızda şirketlerin hemen hemen tamamı Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı tarafından seçilen en büyük kuruluşlardı. Sayı çok önemli değil, önemli olan iş potansiyelleriydi. Bizim de çok sayıda kuruluşumuz vardı, şirketlerimiz vardı" dedi.

İSTANBUL'DA BÜYÜK TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İŞ FORUMU DÜZENLENECEK

Süngü ayrıca şöyle konuştu: "2030 vizyonu Suudi Arabistan Velihat Prensi'nin 2016'da açıkladığı projeler bütünü. 2030'dan sonra EXPO'ya, 2034'de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan. Teknoloji alanında da çok önde bir ülke haline geldi. Türkiye Suudi Arabistan ilişkileri daha üst düzey bir noktaya gidiyor.

DEİK olarak her ay sektörel bazlı forum yapmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak Türk iş insanlarına Suudi Arabistan kapılarını açmaya çalışıyoruz. Suudi Arabistan Yatırım ve Ticaret bakanlıklarıyla çalışma içerisindeyiz. Herşey çok güzel ilerliyor. Konseyimiz de üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Nisan Mayıs aylarında Türkiye-Suudi Arabistan Büyük İş Forumu'nu İstanbul'da gerçekleştirmek istiyoruz. Şu anda Türkiye-Suudi Arabistan-Suriye üçgeninde çalışmalar yapılıyor."

