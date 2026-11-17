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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, elektrifikasyonun fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecindeki rolü ve ülkelerin enerji dönüşümünü hızlandırmak için atması gereken adımlar ele alındı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılan COP31 çerçevesinde "COP31 Sonrası: Elektrifikasyon ve Fosil Yakıtlardan Uzaklaşma Sürecinin Hayata Geçirilmesi" başlıklı panel düzenlendi.

İklim ve iş dünyası koalisyonu We Mean Business Coalition'ın Politika Genel Müdürü Andrew Prag, buradaki konuşmasında, iş dünyasının elektrifikasyona yönelik yatırımları hızlandıracak politikaları desteklediğini söyledi.

Prag, elektrifikasyonun fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinin merkezinde yer aldığını vurgulayarak, "Elektrikle çalışan her yeni uygulama, sistemdeki bir fosil yakıt kullanımının ortadan kalkması anlamına geliyor. Bur bir ısı pompası, araç veya endüstriyel süreç olabilir." dedi.

Elektrikli teknolojilerin enerji verimliliği açısından da avantaj sağladığına dikkati çeken Prag, elektrik şebekelerinin karbonsuzlaşma süreci henüz tamamlanmamış olsa bile bu çözümlerin emisyonları azalttığını belirtti.

COP30 Üst Yöneticisi Ana Tori de fosil yakıtlardan uzaklaşma konusundaki uluslararası görüşmelerin giderek yoğunlaştığına işaret ederek, Glasgow'daki iklim zirvesinde bu konuda 7 toplantı yapılırken COP31'de toplantı sayısının 83-84'e ulaştığını aktardı.

COP30 Başkanlığının hazırladığı fosil yakıtlardan uzaklaşma yol haritasının COP31'de olumlu karşılandığını ifade eden Tori, ülkelerin enerji dönüşümüne farklı koşullarda başladığının dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Tori, fosil yakıtlardan uzaklaşmanın bir anda alınacak kararla gerçekleştirilemeyeceğini belirterek, "Ülkeler farklı noktalardan başlıyor ancak her ülke bu süreci başlatabilir. Özel sektör de ülkelerin planlarını hayata geçirmesine gerçekten yardımcı olabilir." sözlerini sarf etti.

Bu süreçte ülkelerin kendi ulusal yol haritalarını hazırlamasının önemine işaret eden Tori, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da ülkesinin bu yönde bir çalışma yapmasını önerdiğini hatırlattı.

Ana Tori, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinin tek başına yeterli olmadığına, bu kaynakların fosil yakıt kullanımının yerini nasıl alacağının da değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Elektrifikasyonun COP30 Başkanlığının hazırladığı yol haritasındaki önemli araçlardan biri olduğunu belirten Tori, bu başlığın elektrik şebekeleri, enerji depolama ve yenilenebilir enerji gibi birçok alanı kapsadığını ifade etti.

Tori, fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinde ortak bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini dile getirerek, ülkelerin ilerlemesini değerlendirmek için ortak göstergeler ve etkili politikaların belirlenmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA