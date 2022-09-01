Adana'da işçi yok isyanı

Türkiye'nin gastronomi alanında en önemli kentlerinden olan Adana'da başta kebapçılar olmak üzere birçok işletmede eleman sıkıntısı yaşanıyor. Pandemi döneminde birçok eleman sektör değiştirdiği için şu anda kebapçılar ayda asgari ücretten fazla maaş verip, sigortasını da yaparak çalıştıracak garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye bulamıyor.

"HERKES MASA BAŞI İŞ İSTİYOR"

Kentte yaklaşık 30 senedir kebapçılık yapan Yaşar Aydın, pandemi döneminden sonra çalıştırtacak eleman bulamadıklarını söyleyerek, "Bu sektörde usta yetiştirmek artık çok zor. Usta yetişmiyor. Pandemiden sonra insanlar kolaya alıştı. Çalışmak istemiyorlar. Masa başı iş istiyorlar. Ondan sonra da iş yok diyorlar. Bizde usta bulamıyoruz, eleman bulamıyoruz. Çok zor durumdayız. Herhalde kredi alımları da çok basitmiş. İnsanlar krediyi çekip gün gün geçiştiriyorlar, çalışmıyorlar. Çalıştıramıyorsun kimseyi, bulamıyorsun" açıklamalarında bulundu.

''ÇALIŞMA SİSTEMİ BOZULDU''

Eskiden kendilerinin dayak yediği halde çalıştığını anlatan Yaşar Aydın, "Şuanda çalışma sistemi öyle bir bozuldu ki bunu anlatmak mümkün değil. Ben ömrümce böyle bir şey yaşamadım. Bizim kafamıza kepçeyle ustamız vuruyordu, biz yine çalışıyorduk. Şimdi ki elemanlara 'Şunu şuradan alır mısın' diyemiyorsun. Dediğin zaman zoruna gidiyor" ifadelerini kullandı.

"ELEMANBULAMIYOR BİZ ÇALIŞIYORUZ"

Asgari ücretten fazla maaş ve yemekten yana işçilerin sorunu olmadığını anlatan Aydın, "Lokanta sektörü asgari ücretten fazla maaş veriyor. Ayrıca dışarıda çoğu insan maaşının yarısını yemeğe veriyor ancak burada yemekte bizden. Çay, kahve ve tatlıda bizden. Yine de eleman bulamıyoruz. Biz çalışıyoruz" dedi.