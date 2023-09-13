İş Bankası, yeni yatırım fonu 100. Yıl Girişim Sermayesi'ni tanıttı

İş Bankası Grubu, teknolojiyle hızla büyüyen ve girişimlere destek olmayı hedefleyen yeni yatırım fonu 100. Yıl Girişim Sermayesi'ni tanıttı. Geniş bir sektör ve aşama odağına sahip olan fon, Türkiye'den çıkan küresel girişimlerin büyüme yolculuğuna eşlik etmeyi hedefliyor.

İş Bankası Grubu, girişim ekosistemine verdiği kapsamlı desteği yeni bir girişim sermayesi fonu ile genişleterek sürdürüyor. Cumhuriyetin ve gelen İş Bankası'nın 100. yılına ithafen "100. Yıl Girişim Sermayesi" adıyla hayata geçirilen fonun tanıtımı İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ile Türkiye İş Bankası Grubu Yeni Nesil Girişimcilik Kolu Başkanı ve 100. Yıl Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Karakullukçu'nun ev sahipliğindeki etkinlikle gerçekleştirildi.

"YAPAY ZEKA İLE İNSAN BEYNİNİN BUNDAN SONRAKİ EVRİMİ ÇOK FARKLI ŞEKİLDE İVMELENECEK"

Etkinlikte "100. Yıl Girişim Sermayesi ve Yatırımlar" panelinin moderatörlüğünü üstlenen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, fonun isminin 100. Yıl olmasının Cumhuriyet ve İş Bankası açısından önemine değinerek, "100. yılda eğer kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşıyor olsaydı, bugün konuşulmasını istediği şey bilim olurdu, yapay zeka olurdu. Bu konuda Türkiye'nin geldiği yeri duymak, bilmek ve bununla gurur duymak isterdi" dedi.

Yapay zekanın, sanayi devrimine eşdeğer bir dönüşümü tetiklediğini söyleyen Aran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretken yapay zeka insan beyninin kapasitesini artıracak ve insanı çok farklı bir olgunluk seviyesine çıkaracak bir teknolojidir. Artık beynimizi gereksiz şeylerle doldurmak zorunda olmayacağız ve insan beyninin bundan sonraki evrimi çok daha farklı şekilde ivmelenerek gelişecek. Bugün akıl dışı olarak gördüğümüz, "İnsanlık öldü mü" diye düşündüğümüz ne varsa, bunların da tükenmesine ve insanların iyilikte buluşmasına vesile olmasını diliyorum. Yapay zekayı böyle kritik bir konumda gördüğümüz için yatırım yapıyoruz. Koç Üniversitesi ile açtığımız Yapay Zeka Araştırma Merkezi akademik anlamda çalışmak isteyen gençlerimize vesile oluyor. Girişimcilik ekosisteminin de bu yaptıklarımızla beraber onun bir tanımlayıcısı olduğunu düşünüyorum. Bunların bir süre sonra kartopu gibi büyüdüğünü ve ülke ekonomisine katkı sağladığını görmeyi diliyorum."

"İNOVASYON TOHUMLARININ BÜYÜMESİ İÇİN DOĞRU ORTAMI, KAYNAKLARI, DESTEKLERİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

100. Yıl Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Karakullukçu ise, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Bankanın inovasyonun dönüştürücü gücüne, girişimlerin sınırsız potansiyeline ve girişimcilik ruhuna verilen desteklerin kalıcı mirasına olan inancını vurgulayarak, "Girişimciler, fikirleri ve endüstrileri şekillendirme; küresel zorlukları çözme ve milyonlarca insan için fırsatlar yaratma potansiyeline sahipler. Bu inovasyon tohumlarının büyümesi için doğru ortamı, kaynakları ve destekleri sağlamayı hedefliyoruz. Girişimlerin başarılı olması sadece finansal kaynaklara bağlı değil; onlara sunulacak rehberlik, teknik destek, güçlü ağ imkanları, sektörel uzmanlık ve mentorluk gibi katkılar da büyük önem taşıyor. Başarıya giden bu yolda onlarla birlikte emin adımlarla ilerlemekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

YAPAY ZEKA FABRİKASI

Etkinlikte, Yeni Nesil Girişimcilik çatısı altında hayata geçirilen Yapay Zeka Fabrikası da tanıtıldı. Yapay zeka dikeyinde topluluk ve yatırım portföyü oluşturarak ekonomik ve stratejik bir değer elde etme hedefiyle oluşturulan Yapay Zeka Fabrikası için geçtiğimiz 6 ay boyunca binlerce yapay zeka girişimi tarandı, yüzlercesi ile yakın temas kuruldu. Girişimler, 3 aylık frekanslarla düzenlenen jüri günleri ile Türkiye'nin yapay zeka alanında en donanımlı akademisyenleri ve teknoloji liderlerinden oluşan bir jürinin karşısında girişimlerini anlatma imkanı buluyor. Şu ana kadar gerçekleştirilen iki güri günü etkinliği ile toplam 11 girişim programa dahil edildi. Ekim ayında ise üçüncü jüri gününün düzenlenmesi planlanıyor.

BİRİNCİ YILIN SONUNDA 15 ADET GİRİŞİME YATIRIM HEDEFİ

Şu ana kadar 100. Yıl Girişim Sermayesi ile 7 girişime yatırım yaptıklarını; Yapay Zeka Fabrikası aracılığıyla 11 girişime destek vermeye başladıklarını ve onların yatırımlarını da önümüzdeki dönemde gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyleyen Karakullukçu, "Yılsonuna kadar yatırım yaptığımız girişim sayısı 15'i bulacak. Birinci yılı tamamladığımızda da 100. Yıl Girişim Sermayesi ve İş Bankası'nın desteklediği diğer girişim sermayesi fonları aracılığıyla yaptığı yatırım miktarını 50 milyon dolara çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte 100. Yıl Girişim Sermayesi tarafından desteklenen ve Yapay Zeka Fabrikası bünyesinde yer alan girişimlerin kurucu ortaklarının yer aldığı iki ayrı panel düzenlendi. Girişimciler çalışmaları hakkında bilgi verdi.