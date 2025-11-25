Haberler

İş Bankası ve OSBÜK'ten Dijital ve Yeşil Dönüşüm İçin Buluşma
Ankara'da gerçekleştirilen 'OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları' etkinliğinde, KOBİ'ler dijital ve yeşil dönüşüm konularında bir araya geldi. İş Bankası ve OSBÜK iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, dönüşüm projeleri ve sanayinin geleceği üzerine önemli tartışmalar yapıldı.

DİJİTAL ve yeşil dönüşümün ülke genelindeki OSB'lere yayılmasını desteklemek üzere İş Bankası ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu iş birliği ile başlatılan 'OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları'nın dördüncüsü Ankara'da gerçekleştirildi.

İş Bankası geçtiğimiz yıl Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile bir protokol imzalayarak 'OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları'nı başlattı. Konya, Gaziantep ve İzmir'in ardından bu defa Ankara'da, KOBİ'ler dijital ve yeşil dönüşüm gündemiyle bir araya geldi.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından dijital ve yeşil dönüşümün birlikte ele alındığı 'Dönüşüm Zamanı: Yeşil ve Dijital Gelecek' paneline MEXT Satış ve Pazarlama Grup Direktörü Barış Arıkan, KOSGEB Başkan Yardımcısı Melih Gökgöz ve UDEA Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü H. Ober Saygılı'nın katılımlarıyla sona erdi.

'100 KOBİ'NİN İKİZ DÖNÜŞÜMÜ YOLCULUĞU PROJEMİZLE GÜÇLÜ BİR EKOSİSTEM İNŞA ETTİK'

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ankara'nın üretim, ihracat ve teknoloji üssü konumunda olduğunu ve 100 KOBİ'nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu projesinde yer alan KOBİ'lerden 12'sinin Ankara'dan katılım gösterdiğini belirtti. İkiz dönüşümün, sadece bir zorunluluk değil; aynı zamanda ülkemizin rekabet gücünü artıracak stratejik bir fırsat olduğuna vurgu yapan Sezgin Yılmaz, şunları söyledi:

"Üretim ve istihdam yaratan sektörleri destekleyerek, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl, Bankamızın 100. Yılı vesilesiyle hayata geçirdiğimiz 100 KOBİ'nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu projemiz ile Türkiye'nin 6 bölgesinde, 12 farklı sektörde faaliyet gösteren 100 KOBİ'nin dönüşümüne ivme kazandırdık. Projemizle dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve teknolojiyi birleştiren bir ekosistem inşa ettik. Ayrıca OSBÜK ile imzaladığımız protokol doğrultusunda oluşturduğumuz OSB Finansman Paketi ile bugüne kadar yaklaşık 2.250 işletmeye toplam 37 milyar TL tutarında nakdi ve gayri nakdi kredi desteği sağladık. Bu desteklerle sanayicilerimizin; karbon ayak izlerini azaltacak, enerji verimliliğini artıracak ve dijitalleşme süreçlerini hızlandıracak yatırımlar gerçekleştirmelerine katkıda bulunduk. Böylece sadece finansman değil; aynı zamanda sürdürülebilir, verimli ve rekabetçi bir üretim modeline geçişi de desteklemiş olduk" dedi.

'OSB'LERDE İKİZ DÖNÜŞÜM BULUŞMALARI, OSB'LERİMİZİN DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNDA STRATEJİK BİR ROL ÜSTLENİYOR'

Türk sanayisinin lokomotifi organize sanayi bölgelerinde istihdam, ihracat, Ar-Ge harcamaları ve ciro gibi pek çok başlıkta artışların yaşanmaya devam ettiğini ifade eden OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, OSBÜK'ün de her alanda organize sanayi bölgelerini desteklemeye ve çalışmalarına rehber olmaya devam ettiğini söyledi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun (OSBÜK) karbon nötr OSB hedefi ile organize sanayi bölgelerinin iş süreçlerinin dijitalleşmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Balta, "OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları çalışmalarımızın en önemli başlıklarından bir tanesidir. Geçtiğimiz yıl Konya'dan başlattığımız buluşmalar, Gaziantep ve İzmir gibi ülkemizin üreten şehirlerinde devam etti. Dördüncüsünü Ankara'da gerçekleştirdiğimiz buluşmalarla, organize sanayi bölgelerimizdeki ikiz dönüşüm sürecinin hız kesmeden devam etmesini, işletmelerimizin geleceğe güvenle hazırlanmasına katkılar veriyoruz. Bu anlamda OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları, OSB'lerimizin dönüşüm yolculuğunda stratejik bir rol üstleniyor" diye konuştu.

