İş Bankası'ndan Antalya Turunçova'da Tarım İhtisas Şubesi

Türkiye İş Bankası, küresel ölçekte stratejik sektör haline gelen tarıma olan desteğini, çiftçilere yönelik yenilikçi çözümler sunan tarım ihtisas şubeleri ile sürdürüyor. Bankanın 24 Tarım İhtisas Şubesi'nden biri olan Antalya Turunçova Şubesi, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem'in katıldığı törenle açılarak yeni konsept ve tasarımıyla hizmet sunuyor.

İş Bankası, teknolojiyi, tarımı ve finansı bir araya getirdiği, ilkini Haziran 2022'de hizmete açtığı Tarım İhtisas Şubelerini yaygınlaştırarak, ülkemizde sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlamayı amaçlıyor. 1977'den bu yana faaliyet gösteren Antalya Turunçova Şubesi, Tarım İhtisas Şubesi olarak yeni konsept ve tasarımı ile bölgedeki çiftçilere hizmet sunmaya başladı. Şubenin açılışı, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, bankanın yöneticileri, kamu kesimi yöneticileri, yöre halkı ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleşti.

"Tarım İhtisas Şubelerimiz sayesinde çiftçilerimizle aynı dili konuşuyoruz"

İzlem Erdem, açılışta yaptığı konuşmada, özellikle son yıllarda küresel çapta tedarik zinciri ve gıda güvenliğinde yaşanan sorunlar nedeniyle daha da kritik bir sektör haline gelen tarımda, geleneksel bankacılığın çok ötesinde bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğinin net bir şekilde ortaya çıktığını söyledi. Erdem, ülkemizin gelecekte gıda ihtiyacının karşılanmasında kendi kendine yeter bir noktaya gelmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tarım üreticilerinin ve çiftçilerin desteklenmesinin, yenilikçi tarım uygulamalarının kullanılmasının, teknolojiden azami ölçüde yararlanarak verim artışı sağlama yoluyla girdi maliyetlerinin düşürülmesinin önemine dikkat çeken Erdem, "Tarım sektöründe yeni bir hikaye yazmanın teknolojiden geçtiği teşhisiyle hareket ediyoruz. Bu, stratejimizin ana noktası. Tarım İhtisas Şubeleriyle çiftçilerimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermeyi görev edindik. Tarım İhtisas Şubelerimiz sayesinde çiftçilerimizle aynı dili konuşuyoruz, şubelerimizi onlarla buluşma noktası haline getiriyoruz" dedi.

"Ekosistemin tüm paydaşlarının birlikte çözüm üretmesi gerekiyor"

Tarımda ekosistemin tüm paydaşlarının bir araya gelerek birlikte çözümler üretilmesi gerektiğini belirten Erdem, şöyle konuştu: "Bunun için öncelikle bilgi paylaşımına ve doğru bir iletişime ihtiyacımız var. Tarım İhtisas Şubelerimizi bilgi paylaşımının yapıldığı ve üreticilerimizle, paydaşlarımızla yoğun iletişimin kurulduğu alanlar olarak görüyoruz. Ülkemizin kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını ancak çiftçilerimizi dinleyerek, onların neye ihtiyacı olduğunu tespit ederek sağlayabiliriz. Türkiye'nin verimli ovalarındaki Tarım İhtisas Şubelerimizle buna katkıda bulunmak istiyoruz. İlk şubemiz olan Saruhanlı Tarım Şubemizden çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Bu, ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

100. yılda 50'den fazla Tarım İhtisas Şubesi hedefi

Sürdürülebilir tarımsal üretimin ülkemizin geleceği açısından milli bir mesele olduğunu, Bankanın kuruluş felsefesine uygun olarak tarım alanında da tüm sektörün güçlenmesi, gelişmesi ve ülkemizin kalkınması için gayretle çalıştıklarını belirten Erdem, şunları aktardı: "Türkiye'nin bereketli toprakları, her mevsimi yaşayan iklimi, çok özel coğrafi konumuyla tüm dünyada tarımın, gıdanın parlayan yıldızı olacağına inanıyoruz. Bu konuda üzerimize düşenleri yapma noktasında taahhütte bulunmaktan çekinmiyoruz. Bu yıl sayısı 20'nin üzerinde olan Tarım İhtisas Şubelerimizle çiftçilerimize hizmet verirken, Bankamızın 100. yaşını kutlayacağımız 2024 yılında ülkemizin bütün verimli ovalarında açacağımız şubelerle bu sayıyı 50'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

Açılış töreninin ardından, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım çiftçilerle bir araya gelerek ülkemizin tarımsal üretimdeki potansiyeline, tarım alanında karşılaşılan zorluklara ve çözüm yollarına ilişkin bir sohbet gerçekleştirdi. - ANTALYA